Retraite : Elisabeth Borne défend une réforme nécessaire pour financer le modèle social

"Je ne mentirai pas aux Français", a déclaré au Journal du Dimanche, Elisabeth Borne dans sa première interview en tant que Première ministre. Mme Borne a mis l'accent sur la question de la réforme des retraites qui s'annonce comme étant le grand chantier du prochain quinquennat.

Défendre le modèle social français

D'après la Première ministre nommée lundi dernier et qui a présenté son premier gouvernement vendredi, "ceux qui voudraient faire croire [que cette réforme] n'est pas indispensable ne disent pas la vérité aux Français". Elisabeth Borne a placé le projet de réforme défendu par le président Macron dans une démarche de défense du modèle sociale français: « l'enjeu, pour notre pays, est d'assurer la force de notre modèle social, de poursuivre le progrès social et d'investir, notamment dans la santé et l'éducation ».

« Le président de la République a pris des engagements clairs : ni hausse d'impôts, ni augmentation de la dette. Or, nous vivons de plus en plus longtemps, le rapport entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités diminue... Si on veut préserver le système de retraite par répartition, auquel nos concitoyens sont attachés, il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps », a-t-elle également ajouté.

Le projet porté par Emmanuel Macron est d'allonger la retraite progressivement pour atteindre les 65 ans en 2031. L'idée étant de décaler l'âge légal de départ de quatre mois tous les ans. Le dispositif prévoit également des spécificités pour les carrières longues et la pénibilité.

Réponse à l'opposition

La question de la réforme des retraites est devenu l'un des principaux thèmes de la campagne des législatives, à laquelle Mme Borne est directement concernée puisqu'elle est candidate dans le Calvados sous les couleurs LREM. Elle a ainsi défendu son projet de réforme face aux adversaires politiques: