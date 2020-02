Retraites : l'ombre du 49-3 plane sur les débats à l'Assemblée

Selon Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État aux retraites, les députés insoumis et communistes ne sont pas loin de se "transformer en robots d'une organisation tayloriste d'obstruction". (Crédits : Reuters)

La majorité, qui accuse les députés insoumis et communistes de "refuser le débat", veut faire aboutir une réforme "de progrès social", "contre vents d'obstruction et marées d'amendements". Certains marcheurs n'excluent plus l'hypothèse de recourir au 49-3, cette arme de la Constitution qui permet au gouvernement d'abréger les débats et de faire adopter un projet de loi sans vote.