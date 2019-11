Retraites : le Medef veut instaurer "dès aujourd'hui" un "âge pivot" à 64 ans (avec décote avant)

Il faut assurer l'équilibre du système de retraites en travaillant plus longtemps avant de pouvoir instaurer une mesure "d'équité" en passant à un système universel par points mettant fin aux régimes spéciaux, a indiqué mardi le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

"Il faut une réforme d'équilibre avant de faire une réforme d'équité", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse avant la remise jeudi au gouvernement du rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites (COR).

Or "il y a un problème d'équilibre qui n'est pas l'épaisseur du trait" avec "au minimum 10 milliards de trou financier à l'horizon 2025", estime M. Roux de Bézieux, alors que selon le COR le déficit du système de retraites devrait s'établir entre 7,9 milliards et 17,2 milliards d'euros à cette date.

"Il y a trois solutions pour résoudre le problème: augmenter les cotisations pour les salariés et pour les employeurs, je crois que ce n'est pas possible. La deuxième, qui est inacceptable, c'est de baisser les retraites, et la troisième, qui est la bonne solution, c'est de faire travailler plus longtemps les salariés et les fonctionnaires", a dit le président de la première organisation patronale française.