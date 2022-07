Sobriété énergétique : bientôt au tour des collectivités territoriales

C'est un objectif affiché dès le 23 juin par la Première ministre Elisabeth Borne et la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher: réduire de 10% la consommation d'énergie d'ici à 2024. L'ambition a été confirmée par le président de la République lors de son interview du 14-Juillet.

Un atelier sur « l'Etat exemplaire ».

« On doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété, on va préparer un plan pour se mettre en situation de consommer moins » avait déclaré Emmanuel Macron. « On va essayer de faire attention collectivement, le soir aux éclairages quand ils sont inutiles, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de s'engager, et on va faire un plan de sobriété et de délestage - c'est de gaz et d'électricité dont on parle là - avec nos entreprises », avait-il ajouté.

Sans l'attendre, la ministre de la Transition énergétique a déjà organisé trois groupes de travail thématiques pour faire un état des lieux dans chaque situation. Avec Stanislas Guerini, son collègue ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, Agnès Pannier-Runacher a animé un premier atelier consacré à « l'Etat exemplaire ».

Des plans actions attendus pour la rentrée

Suivi d'un deuxième avec le patronat et les syndicats en présence d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion. Ou encore d'un troisième en compagnie d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, avec les établissements recevant du public et les grandes surfaces commerciales.

C'est à la suite de cette dernière réunion que la fédération Perifem, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la distribution, vient d'annoncer avoir défini des « mesures communes et concrètes » pour baisser la consommation d'énergie des magasins, dès le 15 octobre prochain.

« La ministre attend des plans d'action pour la rentrée. Le plus vite sera le mieux », déclare à La Tribune le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher.

Deux autres groupes de travail sont prévus

Selon nos informations, deux autres groupes de travail sont prévus. Le prochain aura lieu le 25 juillet avec Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement, ainsi qu'avec les acteurs du logement. Le suivant aura lieu, à une date pour le moment indéterminée, avec les associations d'élus locaux pour évoquer le sujet des collectivités territoriales.

Ces dernières sont d'ailleurs reçues aujourd'hui à l'hôtel de Roquelaure par le ministre de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique Christophe Béchu, ses ministres délégués Olivier Klein (Ville et Logement), Caroline Cayeux (Collectivités) et la secrétaire d'Etat à la Ruralité Dominique Faure.