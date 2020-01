Trafic RATP, SNCF, retour quasi-normal lundi

Le trafic à la SNCF et à la RATP, sérieusement perturbé depuis une quarantaine de jours par la contestation contre la réforme des retraites, va beaucoup s'améliorer lundi, selon les prévisions des deux sociétés publiées dimanche. Il est vrai que le mouvement s'est essoufflé ces derniers jours. En région parisienne, la RATP annonce un fonctionnement normal ou presque pour 11 lignes de métro, et un trafic perturbé sur quatre autres. Seule la ligne 13 "fonctionnera avec un trafic très perturbé et une coupure en milieu de journée". Le trafic sera normal sur les lignes A et B du RER, de même que pour les tramways et le réseau de bus.

Du côté des chemins de fer, la SNCF annonce un trafic normal pour les TGV et quasi normal pour les TER. Huit trains sur dix sont annoncés sur le réseau Transilien. L'Unsa-RATP, premier syndicat au sein de la régie des transports parisiens, a annoncé samedi qu'elle mettait fin au mouvement de grève illimitée qu'elle menait depuis décembre contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Il donne toutefois rendez-vous vendredi 24 janvier, nouvelle journée de grève et mobilisation à l'appel de l'intersyndicale hostile au projet.