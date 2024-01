Une loi sur l'attractivité financière en vue pour attirer les capitaux étrangers en France

Alors que la salle était pleine, à Bercy, en ce lundi 8 janvier, il a fallu d'un bref passage, au milieu des pronostics sur l'inflation, la fin du quoi qu'il en coûte, et le niveau des salaires, pour attirer l'attention des grands patrons. « Nous sommes devenus la nation la plus attractive pour les investissements en Europe. Nous avons su tirer le plein parti du Brexit, et attirer à Paris, les plus grands établissements financiers de la planète », a déclaré Bruno Le Maire. Ainsi, après le Brexit, Paris a, par exemple, conquis près de 5.500 emplois du secteur financier. Et le ministre de l'Economie d'ajouter : « pour conforter cette place, une loi sur l'attractivité financière de la France sera présentée au Parlement au printemps prochain. »

Un contenu encore flou

Pour l'instant, Bercy a fourni peu d'éléments sur ce que pourrait contenir ce texte. Mais, selon l'entourage du ministre, il y a urgence à aller un cran plus loin en matière d'accueil des banques, mais aussi des fonds d'investissement etc. Car les besoins de financement de l'économie sont très importants pour la transition écologique, le numérique, l'intelligence artificielle etc... Et contrairement aux Etats-Unis, où le marché financier est bien intégré, ce n'est pas le cas en Europe où il est encore très difficile de mobiliser des capitaux et des financements privés.

Des capitaux privés qui ne demandent qu'à venir en France si l'on en croit Bercy. En effet, en décembre, Bruno Le Maire s'est rendu à New York vanter la place financière de l'Hexagone. Après avoir mené une opération de séduction en rencontrant des investisseurs américains, comme Larry Fink, le PDG de Black Rock, principal gestionnaire d'actifs au monde, ou avec Brian Moynihan, le PDG de Bank of America, il s'était montré très satisfait, jugeant son voyage de « réussite ».

Face à la concurrence de Luxembourg, des Pays-Bas, ou de l'Irlande, le locataire de Bercy était convaincu du potentiel des atouts tricolores : une politique économique stable, un environnement fiscal avantageux, une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures solides etc...

A tel point que d'autres voyages pour jouer les VRP de la finance sont prévus : cette année, Bruno Le Maire envisage ainsi de se rendre au Moyen -Orient, ou encore en Amérique latine.

Miser sur l'union des marchés de capitaux en Europe

Aussi, Bruno Le Maire entend-t-il conforter la place de Paris tout en allant plus loin dans l'union des marchés des capitaux, qui devient selon Bercy, une priorité pour assurer la souveraineté financière de l'Europe. Pour ce faire, le ministre a d'ailleurs chargé Christian Noyer, le gouverneur honoraire de la banque de France d'une mission sur le sujet.

Bruno Le Maire se situe dans la lignée des positions de Christine Lagarde, la présidente de la banque centrale européenne, qui estime que notre cadre actuel européen pour financer les investissements n'est pas suffisant. Et la dirigeante française de prôner la nécessité d'un superviseur unique et commun.

Reste que pour l'heure, l'Europe échoue à unir ses marchés de capitaux. Ce chantier lancé il y a près de dix ans, suite à la crise de la zone euro, pour réduire la dépendance des entreprises européennes au financement bancaire, patine. Face à la montée des tensions géopolitiques, cette union est toutefois, selon plusieurs dirigeants européens, devenue une nécessité.