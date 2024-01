Remaniement  : Bruno Le Maire prône la stabilité à Bercy

C'est ce qui s'appelle prêcher pour sa paroisse. Alors que la perspective d'un remaniement se précise et que, comme l'indique La Tribune, la tentation du grand chambardement se fait sentir de la part du président de la République, Bruno Le Maire joue la carte de la « stabilité » pour son propre ministère de l'Economie et des Finances.

Le patron de Bercy, en place depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron en 2017, s'est exprimé ce dimanche sur France 3 : « Pour ce qui concerne l'économie et les finances, la stabilité dans ces périodes de grands bouleversements a beaucoup de vertus. » Le ministre a tout de même affiché une certaine sérénité : « Je suis fier des fonctions que j'occupe, heureux des fonctions que j'occupe et honoré de la mission qui m'a été confiée par le président de la République, donc je ne me pose pas de questions. »

Non à l'Europe

Dans la même veine, Bruno Le Maire a exclu tout départ de Bercy pour prendre la tête de liste de la majorité aux élections européennes de juin : « On ne peut pas être au four et au moulin. Moi, mon four, il est à Bercy, c'est là que j'essaye de faire le pain le meilleur possible et de construire les choses les mieux possibles pour les Français. »

De même, il a écarté la possibilité de prendre d'autres fonctions au niveau européen, à Strasbourg ou Bruxelles. « Je ne pense pas du tout que ce soit ni mon souhait, ni mon avenir. Je pense qu'aujourd'hui, mon rôle, c'est de m'occuper de nos compatriotes, de faire basculer l'économie française définitivement du côté des grandes puissances économiques du XXIᵉ siècle », a-t-il précisé.

Nouveau Premier ministre ?

S'il est entendu par Emmanuel Macron, Bruno Le Maire pourrait connaître son cinquième gouvernement depuis 2017, après les deux itérations sous l'égide d'Edouard Philippe, puis celles menées par Jean Castex puis Elisabeth Borne. Reste à savoir si cette dernière en sera toujours Première ministre à l'issue de cette séquence ou remplacée par un nouveau venu.

Pour éventuellement la remplacer, ils sont deux à tenir la corde. Le premier est Sébastien Lecornu, venu des Républicains et actuel ministre des Armées. Le second est Julien Denormandie, macroniste historique, passé par le ministère de l'Agriculture entre 2020 et 2022 et pour le moment dans le secteur privé.

« Tout est possible... y compris rien », résume un proche d'Emmanuel Macron à l'AFP, qui précise que le président de la République a largement consulté cette semaine, d'Edouard Philippe à François Bayrou en passant par... Bruno Le Maire.

