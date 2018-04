Vincent Bolloré mis en examen pour "corruption" dans l'affaire des ports africains

Après deux journées en garde à vue, l'homme d'affaires français Vincent Bolloré est ressorti du bureau des juges financiers parisiens mercredi soir avec une mise en examen pour "corruption d'agent public étranger", "complicité d'abus de confiance" et "complicité de faux" dans l'enquête sur les conditions d'attributions de ses concessions portuaires en Afrique de l'Ouest, selon des sources judiciaires, reprises par l'AFP.

Présenté à son tour aux juges, le directeur général de Bolloré, Gilles Alix, a également été mis en examen pour les mêmes chefs que son patron, tandis que Jean-Philippe Dorent, responsable du pôle international d'Havas, filiale groupe, est pour sa part mis en examen pour "abus de confiance" et "usage de faux", mais placé sous statut de témoin assisté pour "corruption d'agent public étranger".

Les magistrats Serge Tournaire et Aude Buresi, connus pour avoir poursuivi Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne en 2007, tentent de déterminer si les dirigeants du groupe Bolloré ont utilisé les activités de conseil politique de Havas, une filiale, pour faciliter l'accession au pouvoir de dirigeants africains et obtenir en contrepartie des concessions portuaires.

En effet, Bolloré Africa Logistics (ancienne SDV), une des filiales du groupe en Afrique, avait obtenu la gestion du port de Conakry quelques mois après l'élection d'Alpha Condé fin 2010, et avait remporté la concession à Lomé peu avant la réélection en 2010 de Faure Gnassingbé. Tous les deux étaient effectivement conseillés par Havas.

Les magistrats vont s'appuyer sur les documents retrouvés lors des perquisitions effectuées en 2016 au siège du groupe. Selon Le Monde, ils soupçonnent Havas d'avoir sous-facturé ses services rendus aux deux candidats victorieux pour obtenir, en contrepartie, la gestion de ces concessions portuaires.

Mardi déjà, le groupe Bolloré avait nié tout irrégularité en Afrique où il gère 16 terminaux portuaires, une position qu'il a réitéré mercredi 25 avril à la suite de l'annonce de la mise en examen de Vincent Bolloré.

"Pour une affaire remontant à près de 10 ans sur des liens supposés entre des campagnes électorales menées par Euro RSCG au Togo et en Guinée, pour quelques centaines de milliers d'euros, et des concessions portuaires lancées et obtenues dans ces pays pour des centaines de millions d'euros, pourtant neuf ans avant les élections au Togo et un an avant l'élection en Guinée, M. Vincent Bolloré a été mis en examen par le juge (Serge)Tournaire", lit-on dans ce court communiqué.