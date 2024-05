Antony Blinken en visite surprise en Ukraine pour rassurer sur le soutien des États-Unis

[Article publié le mardi 14 mai 2024 à 9h53, mis à jour à 11h44] C'est une visite qui n'a pas été annoncée au préalable mais Antony Blinken est bien arrivé ce mardi matin à Kiev par un train de nuit en provenance de Pologne. Il s'agit de la quatrième visite du ministre américain des Affaires Étrangères dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et la dernière d'un haut responsable américain en Ukraine depuis celle de Jake Sullivan, le conseiller du président Biden pour la sécurité nationale, en mars.

Cette visite du ministre américain des Affaires Étrangères intervient quelques semaines après le vote du Congrès américain débloquant une enveloppe massive pour l'Ukraine de 61 milliards de dollars. Pour rappel, celle-ci était restée pendant plusieurs mois prisonnière de questions de politique intérieure aux États-Unis en pleine année électorale. Depuis lors, les États-Unis ont dégagé quelque 1,4 milliard de dollars en aide militaire à puiser sur leurs stocks, essentiellement des systèmes antiaériens Patriot et NASAMS qui font cruellement défaut à l'Ukraine pour faire face aux Russes, ainsi que des munitions pour l'artillerie.

« L'aide est en route, une partie est déjà arrivée, plus arrivera. Et cela fera une réelle différence sur le champ de bataille », a promis Antony Blinken lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

De son côté, le dirigeant ukrainien a insisté sur la nécessité de recevoir plus de moyens de défense aérienne, réclamant deux batteries de Patriots pour la région de Kharkiv.

Le secrétaire d'État américain doit aussi avoir des entretiens avec son homologue Dmytro Kuleba, rencontrer des membres de la société civile et prononcer un discours axé sur « l'avenir de l'Ukraine », a indiqué un haut responsable américain sous couvert d'anonymat. L'idée étant de mettre en valeur les « succès de l'Ukraine » dans le prolongement du discours du secrétaire d'État américain en juin dernier à Helsinki où il avait au contraire mis l'accent sur « l'échec stratégique » de la Russie, a-t-il fait valoir.

Lire aussiL'Ukraine a arrêté deux agents accusés de préparer l'assassinat de Volodymyr Zelensky

L'aide américaine au cœur des discussions

Le flot d'aide américaine devrait se poursuivre à un rythme accéléré alors que Washington s'efforce de rattraper les mois perdus pendant que le Congrès tentait de s'entendre sur l'assistance à Kiev.

« Ce voyage a d'abord pour but d'envoyer un signal fort pour rassurer les Ukrainiens qui se trouvent manifestement dans une situation très difficile, à la fois en raison de l'intensification des combats sur le front de l'Est, mais aussi parce que les Russes étendent maintenant leurs attaques transfrontalières à Kharkiv », a indiqué le haut responsable américain, sous couvert d'anonymat, à des journalistes à bord du train transportant le secrétaire d'État.

Antony Blinken entend justement « détailler comment notre aide sera mise en œuvre de manière à renforcer leurs défenses et à leur permettre de reprendre l'initiative » sur le champ de bataille, a-t-il précisé.

Parmi les autres sujets de discussion du chef de la diplomatie américaine figure également un accord de défense bilatéral que les États-Unis espèrent conclure avant le sommet de l'Otan en juillet à Washington. « Les négociations sont dans leur phase finale. Nous sommes très proches » d'un accord de défense, a dit le responsable américain.

L'Ukraine sous le coup d'un nouvel assaut russe

Autant de sujets cruciaux compte tenu du contexte. La Russie a en effet lancé vendredi dernier une offensive surprise contre la région de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, dans le nord-est du pays, près de la frontière commune, y remportant de l'aveu de l'état-major ukrainien des « succès tactiques ».

Lire aussiGuerre en Ukraine : face à l'offensive surprise de l'armée russe, Kharkiv évacue des habitants

Cette opération fait craindre une percée russe face à une armée ukrainienne manquant déjà de ressources. « Il est clair qu'ils (les Russes) jettent tout ce qu'ils ont dans l'Est, et l'extension des combats à Kharkiv est représentative de cette stratégie qui consiste à essayer de jeter tout ce qu'ils ont contre les Ukrainiens », selon le responsable américain sous couvert d'anonymat.

« Nous sommes convaincus que les Ukrainiens parviendront de mieux en mieux à repousser les Russes au fur et à mesure que l'aide des États-Unis et d'autres alliés et partenaires leur parviendra », a-t-il ajouté.

L'Europe réaffirme aussi son soutien

Les États-Unis ne sont en effet pas les seuls à se mobiliser. Lundi, le chancelier allemand Olaf Scholz et ses homologues des pays nordiques ont appelé à renforcer d'urgence l'aide à l'Ukraine. « Nous devons faire plus. Il est très important que le débat ne s'arrête pas là, mais que les décisions réelles soient prises dans toute l'Europe », a insisté le dirigeant allemand. L'Allemagne, qui a annoncé en avril l'envoi d'un système Patriot supplémentaire de défense antiaérienne à l'Ukraine, presse ses alliés européens de suivre son exemple. De son côté, la République tchèque a lancé un programme pour financer l'achat de munitions pour l'Ukraine.

Au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, les Vingt-Sept ont conclu la semaine dernière un accord « de principe » pour saisir les revenus provenant des avoirs de la Russie gelés dans l'UE afin d'armer l'Ukraine. Une manne qui représentera entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an en faveur de Kiev. Tout en remerciant les Européens, Volodymyr Zelensky a souligné qu'il y avait précédemment eu des approvisionnements d'aide occidentale mais « pas dans les quantités qui avaient été votées ». Les divisions politiques à Bruxelles ont écorné l'idée d'un soutien inconditionnel à Kiev ces derniers mois, si bien que désaccords et retards s'accumulent, pendant que l'Ukraine, elle, subit l'assaut russe.

(avec AFP)