Après une récession désastreuse, l'économie mondiale devrait accélérer de 4,2% en 2021

L'horizon économique commence à s'éclaircir. Selon la dernière livraison de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) rendue publique ce mardi premier décembre, le produit intérieur brut (PIB) mondial rebondirait à partir de 2021 à 4,2%. Après un plongeon historique en 2020 (-4,2%), l'économie planétaire retrouverait le chemin de la croissance avant de ralentir en 2022 à 3,7%. A titre de comparaison, l'activité mondiale avait augmenté de 2,7% en 2019 et la moyenne sur la période 2013-2019 était d'environ 3,3%. Pour la cheffe économiste de l'institution basée à Paris, Laurence Boone, les nuages qui planent au dessus de la planète économique commencent à se dissiper.

"Pour la première fois depuis le début de la pandémie, il y a l'espoir d'un avenir meilleur. Les progrès dans les vaccins et les traitements ont amélioré les perspectives et les incertitudes ont diminué. Grace aux interventions sans précédent des gouvernements et des banques centrales, l'activité a rapidement repris dans plusieurs secteurs, bien que certains domaines dans les services demeurent affaiblis par les mesures de distanciation physique. L'effondrement dans l'emploi a partiellement été inversé mais beaucoup de personnes restent sous-employées".

La recrudescence de l'épidémie à l'automne a obligé de nombreux gouvernement à remettre en place des mesures de confinement ces dernières semaines. Si les annonces relatives au vaccin ont apporté des lueurs d'espoirs dans les milieux économiques et financiers, les ravages de la récession continuent de se propager sur l'ensemble des continents. Les pertes accumulées depuis le début de l'année risquent de provoquer des dégâts colossaux sur les populations, notamment les plus vulnérables. En plus, ce rebond, en grande partie mécanique de l'économie mondiale, ne dit rien sur le rythme du régime économique à plus long terme.

Pas de retour à la normale avant fin...