Au Texas, les énergies renouvelables remises en cause par les pannes de courant

La vague de froid qui touche le sud des Etats-Unis depuis le début de la semaine prive de nombreux foyers américains d'électricité. Au Texas, plus de 2,3 millions d'habitants restaient affectés par des pannes mercredi soir.

Comment cet Etat, pourtant premier producteur de pétrole et de gaz naturel du pays, se retrouve-t-il confronté à une telle crise?

Un climat extrême

Un froid glacial, marqué par des températures polaires et des tempêtes de neige, a provoqué une envolée de la consommation d'électricité dans les Etats du sud des Etats-Unis ces derniers jours.

Le Texas, qui compte près de 29 millions d'habitants, connaît les pires difficultés pour répondre à cette explosion de la demande. En cause : plusieurs centrales fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie éolienne ou au nucléaire et alimentant des villes comme Austin ou Houston ont vu leur fonctionnement perturbé par ces conditions extrêmes.

ERCOT, l'entreprise en charge de la distribution énergétique au Texas, a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi l'état d'urgence et décidé, par précaution, de couper certaines sources d'alimentation pour éviter une saturation du réseau.

Certaines familles se sont retrouvées sans électricité pendant plus de 48 heures.

Mercredi, le groupe a dit avoir rétabli le courant pour environ 700.000 foyers tout en reconnaissant que des millions d'autres continuaient d'en être privés.

Un tollé industriel

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a fustigé la gestion de la crise par ERCOT. Dans un communiqué diffusé mardi, il a estimé que le groupe avait "été tout sauf fiable au cours des dernières 48 heures."

"Beaucoup trop de Texans sont privés d'électricité ou de chauffage au moment où notre Etat fait face à des températures glaciales et à une rude météo hivernale. C'est inacceptable", a critiqué le responsable, qui a diligenté une enquête sur ERCOT.

L'agence fédérale en charge des tarifs de l'électricité et du gaz naturel a aussi annoncé qu'elle allait se pencher, "dans les prochains jours", sur les raisons des coupures de courant.

Mais certains experts estiment que le problème est avant tout structurel. "ERCOT ne peut pas investir dans des équipements. Elle peut seulement gérer le réseau", rappelle Ed Hirs, professeur d'économie à l'université de Houston.

Pour M. Hirs, le Texas, dont le pic d'activité énergétique a généralement lieu à la fin de l'été, n'était pas préparé à affronter une telle vague de froid. "Il n'y a pas suffisamment de générateurs prévus pour l'hiver afin de répondre à une forte hausse de la demande", explique-t-il.

Les limites d'un système

Poumon énergétique des Etats-Unis, le Texas est, de loin, le premier producteur de pétrole brut et de gaz naturel du pays, mais est aussi un poids lourd de l'éolien et de l'énergie solaire.

Attaché à son indépendance dans ce domaine, c'est le seul Etat dont le réseau de distribution fonctionne en vase clos, ce qui l'empêche d'importer de l'énergie depuis le reste du pays.

Pourtant, la crise actuelle souligne les limites de ce système. "C'est un avertissement pour le monde entier que même des régions où l'énergie est abondante peuvent rencontrer des problèmes et cela peut être catastrophique", résume Michael Webber, professeur à l'université du Texas et directeur des sciences et technologies chez ENGIE à Paris.

Pour MM. Webber et Hirs, les enquêtes s'apparentent plus à la recherche d'un bouc émissaire et à une posture politicienne qu'à une réelle volonté de réformer les infrastructures.

Un changement véritable exigerait "une forte volonté politique, beaucoup d'intégrité et du leadership", estime M. Hirs. "A l'heure actuelle, ni le gouverneur ni l'assemblée législative (du Texas, ndlr) n'ont fait preuve de ces qualités."

Le débat entre énergies fossiles et renouvelables

Plusieurs voix conservatrices ont désigné la place supposément prépondérante des énergies renouvelables comme principal facteur des coupures de courant.

Le député républicain du Texas Dan Crenshaw s'est notamment attaqué sur Twitter au prétendu manque de fiabilité de l'éolien, une énergie "trop subventionnée" à son goût. "Bref, les énergies fossiles sont la seule chose qui nous sauve", a-t-il fanfaronné.

Mais ces commentaires ont suscité de vives réactions, dont celle de Daniel Cohan, professeur d'ingénierie civile et environnementale à l'université Rice à Houston, qui a qualifié les propos du député de "profondément trompeurs".

"Nous faisons face à une crise des systèmes énergétiques, pas seulement à une crise de l'électricité", a écrit M. Cohan sur Twitter. "Toutes nos sources d'énergie ont failli. Toutes sont vulnérables d'une façon ou d'une autre à une météo extrême et à des événements climatiques. Aucune n'était correctement préparée à de telles intempéries", a-t-il ajouté.