Aux Etats-Unis, les énergies renouvelables détrônent le charbon

C'est une première depuis 1885 aux Etats-Unis. L'an passé, les entreprises et les ménages américains ont consommé davantage d'énergies renouvelables que de charbon, selon des données publiées jeudi 28 mai par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA). Une tendance, positive dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui devrait encore s'accélérée cette année, en raison notamment de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.

Ce passage de témoin symbolise le déclin rapide du charbon, qui se poursuit malgré les efforts de l'administration Trump pour relancer cette industrie. En 2019, la consommation de charbon aux Etats-Unis a ainsi chuté de 15%. Et elle a été divisée par deux en seulement six ans, retombant à son plus bas niveau depuis 1964. En raison de la crise sanitaire, l'EIA prédit une nouvelle chute de 23% de la consommation de charbon cette année.

Forte croissance des renouvelables

Longtemps première source de production d'électricité aux Etats-Unis, le charbon n'a pas seulement été pénalisé par des normes environnementales plus strictes et par une pression plus forte sur les électriciens pour réduire leur empreinte carbone: il a surtout fait les frais de l'émergence du gaz de schiste bon marché produit en quantité aux Etats-Unis. "Le gaz a remplacé les centrales à charbon en fin de vie", souligne Mickey Francis, analyste de l'EIA.

Dans le même temps, les énergies renouvelables ont enregistré une forte croissance depuis le milieu des années 2000. D'abord avec le développement des biocarburants, puis avec celui du photovoltaïque et de l'éolien. "Depuis 2015, quasiment l'intégralité de la croissance des renouvelables aux Etats-Unis provient de l'éolien et le solaire, note Mickey Francis. L'an dernier, l'éolien a même produit davantage d'électricité que l'hydraulique pour la première fois".

Au-delà de la répartition de la consommation d'énergie, les Etats-Unis devraient vivre un autre tournant majeur cette année. Selon les estimations de l'EIA, la production d'énergies renouvelables devrait en effet dépasser celle de charbon sur l'ensemble de l'année 2020. Cela serait une première, également, depuis la fin du 19ème siècle. Les dynamiques du marché sont identiques: déclin rapide du charbon et progression des renouvelables, en particulier de l'éolien et du solaire. La production du premier devrait chuter de 25% cette année,...