Biden promulgue la loi sur le budget américain intégrant 45 milliards de dollars pour l’Ukraine

Les Américains vont pouvoir dormir tranquille, sans risque de « shut down », ce phénomène de fermeture des services publics américains en cas de manque de financement. La loi de finances portant de janvier à septembre 2023 a, en effet, été promulguée jeudi par le président américain. Joe Biden, qui passe des vacances dans les Iles Vierges américaines, a tweeté une photo le montrant en train de signer le texte. Cette loi est très importante puisqu'elle doit financer le fonctionnement de l'Etat fédéral américain en payant le personnel des forces de l'ordre, de la diplomatie, des forces armées ou des politiques économiques.

« (La loi) investira dans la recherche médicale, la sécurité, les soins de santé pour les anciens combattants », l'aide fournie après des catastrophes naturelles ou des programmes contre les violences faites aux femmes, a-t-il commenté. Il avait déjà déclaré vendredi que « ce projet de loi est bon pour notre économie, notre compétitivité et nos populations - et je le signerai dès qu'il sera sur mon bureau. »

Un vote rapide et sans encombre

Le texte du budget américain avait été adopté par le Sénat jeudi 22 puis par le Congrès, vendredi 23 décembre. La signature du Président est donc la dernière étape de ce document crucial pour l'économie du pays l'année prochaine. « Ce projet est un texte de loi essentiel non seulement pour financer l'Etat, payer nos fonctionnaires, mais aussi pour montrer que l'Etat américain fonctionne », avait notamment déclaré le responsable des élus démocrates à la Chambre, Steny Hoyer, avant le vote.

Kevin McCarthy, le chef des républicains à la Chambre, avait toutefois appelé les élus de son camp à voter contre le projet de loi, afin de bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre au retour des fêtes, quand la nouvelle majorité républicaine à la Chambre, issue des élections de mi-mandat, prendra ses fonctions. « Nous sommes à deux jours de Noël », a-t-il déclaré. « La saison des fêtes est la saison du don, mais au Congrès, il semble que cela soit celle du remplissage de poches pour les alliés des démocrates et du bâton pour les Américains travailleurs. » Avant le vote, des élus républicains de la Chambre des représentants avaient pris la parole pour dénoncer le manque de temps qui leur a été accordé pour étudier le texte - il a été finalisé il y a trois jours - et critiquer la présence de dispositions qualifiées de « woke », comme le financement de projets en soutien à la communauté LGBT+. Mais les sénateurs républicains l'ont largement ignoré jeudi après-midi, donnant près d'une vingtaine de voix aux démocrates pour passer le texte à 68 voix contre 29, avant que la Chambre ne l'adopte la veille de Noël.

Ministères, mais aussi parcs nationaux, certains musées et une multitude d'organismes auraient été affectés, forçant des centaines de milliers d'employés au chômage technique. Le « shutdown » de l'hiver 2018, qui avait été le plus long, avait notamment affecté le contrôle des bagages dans les aéroports. Malgré les fortes divisions partisanes, la plupart des élus des deux camps ne voulaient pas de cette situation qui aurait risqué de semer la pagaille avant les fêtes. Avant les élections de mi-mandat en novembre, les élus américains avaient déjà dû négocier en coulisses pour parvenir à un accord temporaire afin d'éviter une paralysie de l'Etat fédéral.

Une réforme pour éviter une nouvelle passation de pouvoir chaotique

Parmi les mesures de ce texte phare : un amendement à une loi datant du XIXe siècle visant à mentionner que le vice-président américain ne peut pas intervenir directement dans la certification des résultats électoraux.

Donald Trump avait, en effet, utilisé les ambiguïtés de l'ancien texte pour suggérer que Mike Pence, son vice-président, aurait pu stopper l'arrivée au pouvoir de Joe Biden après une victoire que le républicain sortant ne voulait pas reconnaître. L'argument de l'ex-Président a d'ailleurs été l'un des éléments qui ont mené à l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.

Un soutien de 45 milliards de dollars à l'Ukraine

La nouvelle loi prévoit aussi et surtout 45 milliards de dollars de soutien économique et militaire à l'Ukraine, afin de lutter contre l'invasion russe. Cela apporte aussi « une aide cruciale à l'Ukraine », a ajouté Joe Biden ce jeudi.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'était rendu à Washington le 22 décembre pour demander une aide accrue. Après l'issue positive du passage du texte vendredi, Volodymyr Zelensky a chaleureusement accueilli la nouvelle aide américaine qui ne faisait cependant guère de doute. Nancy Pelosi, la présidente sortante de la Chambre des représentants, a salué le financement d'une « autre série conséquente d'aide sécuritaire, économique et humanitaire (pour l'Ukraine) et il ne s'agit vraiment pas - comme le président de l'Ukraine l'a dit l'autre soir - de charité. Il s'agit de sécurité, il s'agit de travailler ensemble », a-t-elle déclaré.

(Avec AFP)