Chute du pétrole : l'austérité s'abat sur l'Arabie saoudite qui supprime les allocations et triple la TVA

(Crédits : AHMED YOSRI)

Pour cause de pandémie de coronavirus ayant stoppé net l'activité économique mondiale et provoqué une chute historique du prix de l'or noir, le premier pays exportateur de brut au monde lance des mesures d'économies drastiques qui vont toucher de plein fouet d'abord les Saoudiens les plus défavorisés. Pour contrebalancer, le géant pétrolier saoudien Aramco -obligé, soit dit en passant, de réduire sa production de 1 million de barils par jour début juin-, a décidé de faire un geste en divisant le prix de l'essence à la pompe... par deux.