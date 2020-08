Coronavirus : le point sur la pandémie

18 millions de cas déclarés

Plus de 18 millions de cas du coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux États-Unis, en Amérique latine et aux Caraïbes, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 22h40 GMT.

Au moins 18.011.763 cas, dont 687.941 décès, ont été déclarés, notamment aux États-Unis, pays le plus touché au monde avec 4.657.693 cas dont 154.793 morts, au Brésil (2.733.677 cas dont 94.104 décès) et en Inde (1.750.723, 37.364).

Le rythme de la pandémie, qui a fait plus de 685.000 morts, continue de s'accélérer dans le monde, avec un million de cas supplémentaires détectés en moins de 4 jours.

Lire aussi : Coronavirus : la pandémie s'accélère dans le monde, avertit l'OMS

Couvre-feu à Melbourne

L'Australie a annoncé dimanche un couvre-feu à Melbourne pour lutter contre la résurgence de cas de Covid-19 dans la deuxième ville du pays, dont les habitants n'auront plus le droit de sortir à plus de cinq kilomètres de leur domicile.

Lire aussi : Coronavirus: les restrictions se multiplient face à une recrudescence de cas dans le monde

Malgré un confinement instauré début juillet, Melbourne a continué d'enregistrer des centaines de nouveaux cas quotidiennement. Le couvre-feu sera donc en place de 20H00 à 05H00 du matin pour les six prochaines semaines.

Record de nouveaux cas en Iran

Les autorités iraniennes ont annoncé dimanche 2.685 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis près d'un mois en Iran.

Ce pays qui fait face depuis fin juin à une nette augmentation de la mortalité quotidienne, a enregistré 208 morts en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 17.190 décès.

La Mecque: fin de pèlerinage sous contrôle

Quelques milliers de fidèles musulmans ont conclu dimanche le grand pèlerinage à La Mecque marqué cette année par de stricts mesures de sécurité sanitaire.

Seuls une dizaine de milliers de fidèles, résidant en Arabie saoudite ont pu effectuer le hajj cette année contre quelque 2,5 millions de participants venus du monde entier en 2019.

À Salzbourg, un festival masqué

La 100e édition du festival de musique, d'opéra et de théâtre de Salzbourg (Autriche), échappant à une vague mondiale d'annulations, a ouvert ses portes ce weekend, avec de nombreuses mesures de protection contre le coronavirus.

Le festival a démarré samedi avec des représentations d'"Elektra", l'opéra de Richard Strauss, et de la pièce "Everyman", jouée chaque année depuis la création de l'événement cette fois devant des spectateurs masqués.

Le Premier ministre du Kosovo positif

Le Premier ministre kosovar Avdullah Hoti a annoncé dimanche soir qu'il avait été testé positif au nouveau coronavirus et qu'il allait se mettre en auto-quarantaine pour les deux prochaines semaines.

"Je n'ai aucun symptôme, hormis une très légère toux", a-t-il souligné, précisant qu'il avait entamé une quarantaine de deux semaines au cours de laquelle il continuerait à assumer ses fonctions, depuis son domicile.

Amitabh Bachchan, légende de Bollywood, quitte l'hôpital

La légende vivante du cinéma indien, Amitabh Bachchan, a annoncé dimanche qu'il avait quitté l'hôpital où il avait été admis il y a trois semaines, après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus.

"Je suis de retour à la maison. Je vais rester en quarantaine, seul dans ma chambre", a écrit sur Instagram la superstar de Bollywood, âgée de 77 ans, précisant qu'il avait été testé négatif.