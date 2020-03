Coronavirus : "le taux de mortalité est de 1% maximum", estime le ministère américain de la Santé

Le ministre adjoint américain de la Santé, Brett Giroir, a estimé ce jeudi que le taux de mortalité du coronavirus était de 1% au maximum, et non de 3 à 4% comme le dit l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Contrairement à l'OMS qui base son estimation uniquement sur le nombre de cas confirmés, le responsable américain base la sienne en tenant compte des nombreux cas non détectés au niveau mondial.

"Actuellement, la meilleure estimation du taux de mortalité global du Covid-19 se situe entre 0,1% et 1%", a déclaré à la presse Brett Giroir. "C'est d'abord parce que de nombreuses personnes ne tombent pas malades et ne se font pas tester -ceci reflète ce qui se passe dans les pays à l'étranger. Donc pour chaque cas, il y en a au moins deux ou trois qui ne sont pas répertoriés", a-t-il expliqué.

Le taux de mortalité "pourrait certainement et est probablement plus élevé que celui de la grippe saisonnière", qui est d'environ 0,1% selon les services de santé américains, "mais il n'est vraisemblablement pas autour de 2 à 3%", a-t-il ajouté

La veille, le président américain Donald Trump avait critiqué le chiffre de l'OMS affirmant que selon son "intuition", il était "faux".

Plus de 95.000 personnes touchées, plus de 3.000 morts

Plus de 95.000 personnes dans le monde ont été contaminées par le virus Covid-19 dans plus 80 pays et territoires, faisant plus de 3.000 morts depuis son apparition en Chine fin décembre.

Aux Etats-Unis, environ 150 cas ont été répertoriés dans au moins 14 Etats et 11 morts, dont dix dans le seul Etat de Washington (nord-ouest), ont été confirmés.

Les autorités de Californie, l'Etat qui compte le plus de malades, ont décidé mercredi de retenir au large un navire de croisière pour procéder à des tests à bord où une vingtaine de cas suspects de coronavirus ont été détectés.

Le Grand Princess rentrait à San Francisco, venant de Hawaï après avoir interrompu son circuit suite à la découverte de symptômes sur certains des milliers de passagers et membres d'équipage. Un homme de 71 ans qui voyageait à bord de ce paquebot durant une précédente croisière au Mexique est mort du Covid-19.

Le Grand Princess appartient à la compagnie Princess Cruises, qui possède également le Diamond Princess, placé en quarantaine en février au Japon avec plus de 700 contaminations, dont six mortelles.