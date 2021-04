Covid-19 : dans le monde, l’épidémie a fait plus de 3 millions de morts

Le coronavirus continue de faire des ravages. Selon un comptage effectué par l'AFP et publié ce samedi, l'épidémie a fait plus de 3 millions de morts à travers le monde. L'agence s'est basée sur les bilans des autorités de santé. Il apparaît qu'après une accalmie au mois de mars, le nombre de décès quotidiens est reparti en hausse, avec en moyenne plus de 12.000 morts par jour la semaine passée. Un chiffre qui se rapproche des 14.500 décès quotidiens dénombrés fin janvier, au pic de l'épidémie.

Voilà pourquoi, ce lundi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré la sonnette d'alarme. Elle a estimé que la pandémie était « à un point critique ». La situation est toutefois très différente selon les pays. D'un côté, Israël et le Royaume-Uni semblent contenir l'épidémie grâce à d'importantes campagnes de vaccination. De l'autre côté de la Manche, le Royaume-Uni, pays d'Europe le plus endeuillé par le Covid-19 avec plus de 127.000 décès, ne déplore plus qu'une trentaine de morts par jours, bien loin des 1.200 décès journaliers de la fin janvier. Il faut dire que 60% de sa population adulte s'est vue administrée au moins une dose de vaccin. Aux Etats-Unis, l'épidémie recule également, même si les chiffres sont encore en hausse dans certains états.

Dans d'autres pays, la situation est beaucoup plus inquiétante. C'est le cas en Inde, où plus de 1.000 décès quotidiens sont recensés dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants, soit neuf fois plus que début mars. Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé de la planète avec plus de 368.000 morts, environ 3.000 décès sont annoncés chaque jour - soit près du quart des décès annoncés quotidiennement dans le monde. Ce chiffre a plus que doublé depuis la mi-février. Depuis le 7 mars, le Brésil est le pays qui déplore chaque jour le plus de décès dans le monde.

(avec AFP)