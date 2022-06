Crise alimentaire : l'UE accuse la Russie de mettre le monde en danger

La menace d'une crise alimentaire mondiale sera au centre des discussions des ministres des Affaires étrangères de l'Union européen qui se réunissent lundi à Luxembourg. Dans un article publié samedi sur son blog officiel, le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell, met en garde sur les risques de famine dans le monde causé par la guerre en Ukraine, dont l'une des conséquences est une flambée des prix des céréales, des huiles de cuisson, des carburants et des engrais.

Avec le blocage des exportations de céréales de l'Ukraine et les restrictions sur ses propres exportations, la Russie met le monde en danger de famine, a accuse ainsi Josep Borrell dans ce billet. Alors que l'ONU a appelé mardi les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ne pas imposer de restrictions aux exportations de denrées alimentaires, le chef de la diplomatie européenne a assuré que l'Union européenne (UE) était prête «à travailler avec l'ONU pour prévenir tout impact indésirable de nos sanctions sur la sécurité alimentaire mondiale ».

« Il est impératif de permettre la reprise des exportations ukrainiennes par bateau. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'ONU et nous espérons qu'une solution pourra être trouvée dans les prochains jours. Ne pas le faire risque de provoquer une catastrophe alimentaire mondiale », met-il en garde.

Josep Borrell dénonce aussi « le choix politique conscient de la Russie de "militariser" les exportations de céréales et de les utiliser comme un outil de chantage contre quiconque s'oppose à son agression » en l'Ukraine.

« La Russie a transformé la mer Noire en zone de guerre, bloquant les expéditions de céréales et d'engrais en provenance d'Ukraine (...) et applique également des quotas et des taxes sur ses propres exportations de céréales », souligne-t-il.

Les sanctions imposées par l'Union européenne « n'interdisent pas à la Russie d'exporter des produits agricoles et des semences, ni de les acheter, à condition que les personnes ou entités sanctionnées ne soient pas impliquées » dans ces opérations, rappelle-t-il. Et d'ajouter : « Nous sommes pleinement conscients qu'il y a une +bataille de récits+ autour de cette question » des sanctions.

La famine menace 11 à 19 millions de personnes de plus

L'Ukraine étant le quatrième exportateur mondial de blé et de maïs, le blocus imposé par l'armée russe qui bloque les ports de la mer Noire, aggrave les besoins de certains pays, (ceux qui dépendent des importations de la Russie et de l'Ukraine et ceux qui ne pourront subir un choc des prix). Pour rappel, la Russie et l'Ukraine assurent à elles deux 30% des exportations mondiales de blé. Et le blocus a provoqué une flambée des cours des céréales et des huiles, dont les prix ont dépassé ceux atteints pendant les printemps arabes de 2011 et les émeutes de la faim de 2008.

D'après la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le recul des exportations de blé et d'autres produits alimentaires de base en provenance de Russie et d'Ukraine menace de famine 11 à 19 millions de personnes de plus dans le monde, sur la période 2022-2023, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les pays les plus touchés sont ceux de la région Proche-Orient/Afrique du Nord, étant donné leur forte dépendance aux importations, notamment de blé, en provenance de ces pays, mais aussi d'huile végétale, d'huile de tournesol. Certains pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie, comme le Bangladesh et l'Indonésie, sont également « fortement affectés », selon Boubaker BenBelhassen, directeur de la Division des marchés et du commerce de la FAO.

La France a acheminé 31 tonnes de semences vers l'Ukraine

Pour tenter de contrer les « effets désastreux de l'invasion russe sur la sécurité alimentaire de l'Ukraine », la France, première productrice agricole de l'UE, a acheminé 31 tonnes de semences potagères en Ukraine, après avoir fourni entre avril et mai quelque 600 tonnes de plants de pommes de terre, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères.

Ces aides ont été offertes par des entreprises françaises spécialisées dans la production et la distribution de semences, précise le quai d'Orsay. Les semences potagères acheminées récemment (betteraves, carottes, choux, tomates...) permettront de couvrir plus de 9.500 hectares de terrains agricoles et jardins potagers, et de récolter jusqu'à 260.000 tonnes de productions alimentaires, ajoute le ministère.

Le président Emmanuel Macron a indiqué jeudi que la France aidait la Roumanie pour y faire transiter les grandes quantités de céréales bloquées en Ukraine, en l'absence d'accord permettant de les faire sortir par la mer Noire à cause du blocus russe.

(Avec AFP)