L'ONU prévoit que la croissance démographique sera de 9,7 milliards d'ici 2050. Le rapport indique que les plus fortes augmentations de population au cours des 28 prochaines années proviendront de l'Inde, du Nigeria, du Pakistan, de la RD Congo, de l'Éthiopie, de la Tanzanie, de l'Indonésie, de l'Égypte et des États-Unis. Le fait est que la population mondiale augmente chaque année et que les possibilités de production alimentaire extensive (en augmentant les surfaces cultivées, en développant les exploitations agricoles) sont épuisées. Mais alors comment faire face à cette crise alimentaire et quelles solutions ?

L'impact de la guerre en Ukraine sur l'alimentation

Les marchandises impactées par la guerre en Ukraine sont principalement des céréales. L'Ukraine produit 27% des tournesols, 5% de l'orge, 3% du blé, 3% du colza et 2% du maïs dans le monde. Aujourd'hui, les exportations de ces produits représentent 10% de leur niveau d'avant-guerre, ce qui entraînerait des pénuries dans des pays comme l'Indonésie, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Iran, le Pakistan, la Libye et la Tunisie. Bien que les ports occupés de Mariupol et Berdyansk ne représentent que 5% de la capacité d'exportation, les 95% restants (Odessa et Mykolayiv) restent bloqués en raison de la menace de tirs de navires étrangers par les navires rashistes.

Il ne faut pas non plus oublier le marché de la viande de poulet, où l'Ukraine a activement renforcé sa position ces dernières années. Par exemple, l'Ukraine a exporté 109.000 tonnes de viande de poulet vers l'UE en 2020 et s'est classée au troisième rang des principaux fournisseurs de viande de poulet de l'UE, derrière le Brésil et la Thaïlande.

Développement des aliments artificiels

Les aliments artificiels sont des produits issus de la capacité de l'homme à synthétiser des substances à partir de matières végétales et à leur donner la forme de produits animaux. L'ensemble du monde civilisé est passé depuis longtemps à un modèle de développement intensif utilisant les nouvelles technologies de l'agriculture. Grâce aux nouveaux produits chimiques et aux nouvelles machines, les rendements des terres agricoles ont pu être multipliés.

De nouveaux vaccins permettent également de minimiser les épidémies virales qui touchent le bétail. Cependant, le modèle intensif a aussi ses propres ressources en matière de productivité. Pour contrebalancer les effets de la future croissance démographique, les scientifiques ont commencé à développer des aliments artificiels. La « viande cultivée en laboratoire » devient chaque jour moins chère et pourrait bien servir de substitution lors de crises comme celle que nous vivons aujourd'hui. D'autant plus que la viande est le produit qui fera le plus défaut à l'avenir en raison de l'impossibilité d'augmenter la production en fonction des réglementations environnementales et de la disponibilité des terres dans les pays dont le climat se prête à cette activité.

Quel futur pour les aliments artificiels ?

Ce qui constitue aujourd'hui le marché des aliments artificiels est principalement constitué de produits de substitution à la viande, qui sont en moyenne deux fois plus chers que la viande conventionnelle (bœuf ou porc). En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un produit de masse, mais d'un produit de niche (similaire à l'alimentation biologique). Dans un contexte d'inflation croissante dans le monde (plus de 8% aux États-Unis et 7,5% en Europe), le marché des produits de niche coûteux a tendance à se rétrécir. De plus, l'Ukraine n'exporte pas de viande rouge dans des volumes importants, donc le facteur guerre en Ukraine n'entraînera pas de pénurie de ce produit et ne provoquera pas de demande supplémentaire d'aliments artificiels.

La population mondiale va augmenter et ce n'est qu'une question de temps avant que nous nous tournions vers des sources alternatives de protéines et de graisses. Le problème pour l'instant est le coût élevé du produit fini, qui rend le produit inabordable pour la consommation quotidienne de la majorité de la population. À long terme, on assistera à un processus d'abaissement du coût de la technologie de production, à l'instar des gadgets, d'Internet et des voitures électriques. Tous ces articles du monde de la haute technologie étaient inaccessibles aux masses au stade initial de la pénétration du marché. Au cours des prochaines années de reprise économique mondiale d'après-guerre, il faudra prêter attention à ces entreprises d'alimentation artificielle.