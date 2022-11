Deux missiles russes auraient frappé la Pologne, pays de l'Otan : « une provocation », selon Moscou

Article mis à jour mardi 15 novembre à 22h30

L'information peut potentiellement encore aggraver le conflit mené par la Russie en Ukraine. Des missiles russes ont frappés la Pologne, tuant deux personnes, a rapporté ce mardi l'agence Associated Press (AP), citant un responsable des services de renseignement américains. La Pologne est membre de l'Otan, ce qui, si un acte militaire volontaire est confirmé, pourrait entrainer une escalade du conflit. L'article 5 du traité de l'Alliance atlantique stipule en effet que si un Etat membre est victime d'une attaque armée, les autres considéreront cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendront les mesures jugées nécessaires pour venir en aide au pays attaqué. Toutefois, le Pentagone indique ne pas être encore en mesure de confirmer cette information. La Russie a repris ses bombardements quelques jours après la reprise de la ville de Kherson par l'armée ukrainienne, à l'est du pays à la frontière du Donbass. Moscou a tiré une pluie de missiles sur plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev et jusque dans l'ouest du pays.

L'Ukraine réclame une réunion d'urgence de l'Otan

Contactés par Reuters, les pompiers polonais ont déclaré que deux personnes étaient mortes dans une explosion à Przewodow, village de l'est de la Pologne près de la frontière avec l'Ukraine. Ils ont dit ignorer la cause de cette explosion.

Dans la foulée, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a convoqué une réunion d'urgence de son conseil de sécurité nationale et des affaires de défense. La situation est « incertaine », « nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé », a déclaré le ministre de la Défense Kristof Szalay-Bobrovniczky, interrogé à l'issue de la réunion. La Pologne a relevé le niveau de disponibilité de certaines unités militaires.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a lui aussi convoqué le Conseil de défense « en réponse au missile qui a frappé le territoire de la Pologne », a annoncé son porte-parole Zoltan Kovacs sur Twitter. La réunion a débuté à 20h00 (19h00 GMT), a-t-il précisé alors que Washington dit examiner des informations de presse.

Le barrage de frappes russes qui a visé le réseau électrique en Ukraine est « une gifle au G20 », actuellement réuni à Bali, a estimé mardi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Cet acte de génocide des Ukrainiens en réponse à mon plan de paix est une gifle cynique au visage du G20 et du monde », a-t-il écrit sur internet, alors que son ministre des Affaires étrangères a réclamé une réunion « immédiate » de l'Otan.

Par un système d'alliances, auquel la Finlande et la Suède souhaitent d'ailleurs se joindre pour prévenir la menace russe, l'Otan possède sa propre armée amenée à défendre les membres de l'organisation.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est dit mardi soir « choqué par la nouvelle d'un missile ou autre munition ayant tué des personnes sur le territoire polonais ». « Mes condoléances aux familles. Nous sommes aux côtés de la Pologne. Je suis en contact avec les autorités polonaises, les membres du Conseil européen et d'autres alliés », a-t-il écrit sur Twitter.

Emmanuel Macron a demandé de mener les vérifications nécessaires afin d'établir les faits en consultation étroite avec la Pologne et ses alliés au sein de l'Otan, a déclaré mardi le ministère français de la Défense dans un communiqué. La France assure la Pologne de sa solidarité, a-t-il ajouté.

Une provocation pour la Russie

La Russie a qualifié mardi de « provocations » les informations selon lesquelles des missiles russes ont frappé la Pologne, pays membre de l'Otan et voisin de l'Ukraine qui a convoqué une réunion d'urgence de son Conseil de la sécurité nationale.

« Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Przewodow relève de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation », a déclaré le ministère russe de la Défense sur son compte Telegram.

