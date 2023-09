Etats-Unis : 25.000 travailleurs de l'automobile sont désormais en grève

La grève dans l'automobile aux Etats-Unis prend encore de l'ampleur. Le syndicat UAW (United Auto Workers) a appelé vendredi 7.000 membres supplémentaires à entrer en grève. Désormais, près de 25.000 travailleurs sont à l'arrêt chez les trois grands constructeurs automobiles américains pour un mouvement social en cours depuis deux semaines.

Les deux derniers sites à entrer en grève appartiennent à Ford, à Chicago, et l'autre, propriété de GM, à Lansing (Michigan), selon le président de l'UAW, Shawn Fain. Pour l'instant, le leader syndical n'appelle pas davantage de membres à suspendre leur activité chez Stellantis, le troisième membre du « Big Three » (les trois grands constructeurs historiques), du fait de « progrès significatifs » sur plusieurs points en cours de discussion.

Ces progrès concernent notamment un mécanisme d'ajustement des salaires au coût de la vie et le droit de faire grève en cas d'annonce de fermeture de site et de délocalisation. « Nous sommes enthousiastes de voir cet élan chez Stellantis et nous espérons le voir se poursuivre », a déclaré le président du puissant syndicat automobile.

Stellantis a également reconnu des « progrès » dans les pourparlers, même si « des divergences demeurent ». Le groupe, né du rapprochement entre le français PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles), avait d'abord été critiqué par l'UAW, de même que GM, pour son inflexibilité. Le président de l'UAW s'en est pris, cette semaine, publiquement à Ford pour avoir suspendu, lundi, les travaux de construction d'une usine de batteries dans le Michigan, considérée comme un projet majeur du groupe de Dearborn (Michigan).

« Nous avons encore le temps, mais plus beaucoup de temps »

La direction de Ford a répliqué, accusant l'UAW de mauvaise foi, pour avoir affirmé à ses membres que la transition du groupe vers l'électrique allait provoquer des suppressions de postes à brève échéance. « Aucun de nos employés ne va perdre son emploi du fait de nos usines de batteries pendant la durée de la prochaine convention collective, ou même après », a rétorqué le dirigeant de Ford Jim Farley lors d'un point de presse téléphonique.

« Ce qui est vraiment frustrant, c'est que nous aurions pu trouver un compromis sur les aspects salariaux », a déploré le dirigeant, « mais pour l'instant, l'UAW s'est arc-bouté sur la question des usines de batteries » « Nous avons encore le temps de parvenir à un accord et d'éviter un vrai désastre, mais plus beaucoup de temps », a averti Jim Farley.

Shawn Fain a répondu, accusant le patron de Ford de « mentir sur l'état des négociations » et lui reprochant de ne pas avoir participé lui-même aux pourparlers depuis des semaines. « S'il avait été là, il saurait que nous avons soumis une proposition complète à Ford lundi et que nous n'avons toujours pas de retour », a-t-il ajouté. Le responsable syndical a reconnu qu'il comptait bien obtenir des garanties sur l'emploi dans le cadre de la transition vers l'électrique.