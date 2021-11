Etats-Unis : le plan sur les infrastructures adopté par le Congrès, le vote du volet social repoussé

Première victoire, en demi-teinte, pour Joe Biden sur son énorme plan d'investissements. La première partie du plan, dédiée aux infrastructures, a été définitivement adoptée par le Congrès américain vendredi soir. Après le Sénat en août, la Chambre des représentants a en effet voté en faveur de ce programme de construction et de rénovation d'infrastructures, pesant 1.200 milliards de dollars destinés aux routes, aux ponts, aux transports publics, aux réseaux d'eau potable, l'équivalent du PIB annuel de l'Espagne.

Il fallait 218 voix aux démocrates pour faire adopter ce texte. Ils en ont obtenu 228 contre 206, grâce à l'apport de voix républicaines. Le président n'a plus désormais qu'à signer le texte pour permettre son entrée en vigueur.

Le volet social attendra

Toutefois, Joe Biden n'est pas parvenu à obtenir un vote sur son autre gigantesque plan d'investissements dans les domaines social et écologique. Il s'agit d'un vaste programme de refonte du système de protection sociale et de lutte contre le réchauffement climatique d'un montant de 1.750 milliards de dollars. Baptisé "Build Back Better", il prévoit notamment l'école maternelle pour tous, une profonde amélioration de la couverture maladie et des investissements significatifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Son coût total a déjà été divisé par deux, puisqu'il représentait initialement 3.500 milliards de dollars. En effet, face aux difficiles négociations politiques, le président américain avait dû faire de lourdes concessions pour espérer arracher un accord sur le volet social du plan.

Malgré ces ambitions réduites à la baisse, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a indiqué que le Congrès n'allait pas voter vendredi sur cette partie du plan. Les dirigeants démocrates ont dû renoncer à un vote d'approbation, l'aile centriste du parti réclamant des précisions de chiffrage. Les franges modérées et progressistes du parti se sont finalement entendues sur un vote de procédure visant à enclencher le processus parlementaire.

Une douche froide pour Joe Biden qui avait demandé vendredi matin "à chaque élu de la Chambre de voter oui à ces deux textes, maintenant". Confronté à une baisse de popularité à un an des élections parlementaires de mi-mandat, le président américain a précisé que ce texte devrait être voté par la Chambre dans la semaine du 15 novembre au plus tard, avant que le Sénat ne s'en saisisse. De son côté, Nancy Pelosi a dit à la presse espérer le vote de ce plan "avant la fête de Thanksgiving", prévue le 25 novembre.

(Avec AFP)