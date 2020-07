Fraude fiscale internationale : les États musclent leurs échanges de données

L'étau se resserre sur les fraudeurs. Selon un bilan de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) rendu public ce mardi 30 juin, près d'une centaine d'Etats (97) ont échangé des renseignements sur environ 84 millions de comptes financiers implantés à l'étranger par leurs résidents, contre 47 millions en 2018 et 11 millions en 2017. Cette montée en puissance résulte d'une plus grande coopération entre les Etats depuis quelques années en matière de données bancaires alors même que le multilatéralisme est mis à mal par certaines grandes puissances.

"Le système d'échange multilatéral créé par l'OCDE et piloté par le Forum mondial procure désormais aux pays du monde entier, y compris à de nombreux pays en développement, une mine d'informations nouvelles grâce auxquelles leurs administrations fiscales peuvent s'assurer que les comptes à l'étranger sont dûment déclarés. Les pays vont pouvoir mobiliser beaucoup plus de recettes, ce qui est particulièrement important à la lumière de la crise actuelle du Covid-19, tout en se rapprochant d'un monde où les fraudeurs ne pourront plus se cacher" a déclaré le secrétaire général de l'OCDE Angel Gurría dans le communiqué.

Malgré ces efforts, l'opacité et le dumping fiscal demeurent bien ancrés dans certains Etats qui utilisent ces leviers pour tenter d'attirer les multinationales au détriment de l'administration fiscale...