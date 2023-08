Inculpé en Géorgie, Donald Trump devient le premier ancien président américain à passer par la case prison

1.90 m, 98 kg, cheveux blond vénitien, matricule P01135809. Donald Trump, qui cherche à prendre sa revanche contre Joe Biden dans la course à l'élection présidentielle, est désormais « fiché » comme n'importe quel justiciable poursuivi en justice après sa brève visite dans une prison de Géorgie. Il devient non seulement le premier ancien président de l'histoire des Etats-Unis à devoir se soumettre à une photo judiciaire et, de plus, le seul à avoir été inculpé au pénal dans quatre dossiers distincts. Ce mugshot devrait circuler abondamment, tant parmi ses détracteurs que ses partisans.

13 chefs d'inculpation dont celui d'association de malfaiteurs

En Géorgie, Donald Trump, 77 ans, doit répondre de 13 chefs d'inculpation, dont celui d'association de malfaiteurs, qui cible généralement le crime organisé, pour avoir fait pression sur des fonctionnaires de l'État pour faire inverser les résultats électoraux de 2020. Il a accepté, pour rester en liberté, de verser une caution de 200.000 dollars assortie de conditions, comme l'interdiction de menacer ses coaccusés ou des témoins. Il a dénoncé un « simulacre de justice » et une « ingérence électorale » de la part des autorités de l'Etat de Géorgie qui l'ont inculpé.

Donald Trump a plaidé non-coupable dans les trois autres affaires dans lesquelles il a été inculpé au pénal. Il continue de clamer sans preuve que sa défaite électorale en 2020 est le fruit d'une vaste fraude. Parmi ses 18 coaccusés, neuf, dont son ancien avocat personnel Rudolph Giuliani, se sont déjà rendus à la justice dans cette affaire. Les huit autres ont jusqu'à vendredi pour se rendre sous peine d'être arrêtés.

Donald Trump a de nouveau tweeté

Cette nouvelle inculpation signe aussi le retour sur X de Donal Trump. Donald Trump a publié le cliché solennel, accompagné du message « Ne vous rendez jamais ! », illustration de sa volonté de combattre ce qu'il estime être une « chasse aux sorcières » orchestrée par le président Joe Biden. Sa dernière publication sur cette plateforme, autrefois son canal de communication favori, remontait à janvier 2021. Il en avait été banni après l'attaque contre le Congrès américain menée par ses partisans, mais cette suspension a depuis été levée.

Toujours le grand favori dans la course à l'investiture républicaine

Cette apparition dans la prison du comté de Fulton intervient au lendemain du premier débat des candidats républicains à la primaire à Milwaukee, sans Donald Trump. L'ancien magnat de l'immobilier a snobé ce débat, se justifiant par son avance spectaculaire sur ses rivaux dans les sondages, et préférant s'exprimer dans une interview à Tucker Carlson, ancien animateur vedette de la chaîne conservatrice Fox News, diffusée sur X au même moment. « Dois-je rester assis pendant une ou deux heures, quel que soit le temps que ça durera, et me faire harceler par des gens qui ne devraient même pas être candidats à la présidence et par une chaîne de télévision qui n'est pas particulièrement bien disposée à mon égard ? » a-t-il demandé lors de l'émission.

Ces déboires judiciaires n'ont en effet pas suffi à entraver sa course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, dont il est le grand favori. Des commentateurs estiment néanmoins que ses problèmes judiciaires pourraient lui aliéner une partie de l'électorat modéré lors de la prochaine présidentielle. Chaque rebondissement lui rapporte aussi des millions de dollars en dons de campagne, versés par des trumpistes convaincus qu'il est victime d'une cabale politique. Joe Biden, candidat à sa réélection, se garde bien de commenter les ennuis judiciaires de Donald Trump, soucieux de ne pas alimenter ses accusations d'instrumentalisation de la justice.