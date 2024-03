Inde : cinq questions sur les élections législatives qui commencent le 19 avril

Les élections législatives en Inde se dérouleront en plusieurs étapes à partir du 19 avril jusqu'au 1er juin, a annoncé samedi le président de la commission électorale, Rajiv Kumar, lors d'une conférence de presse. Les nationalistes hindous du Bharatiya Janata Party (BJP) emmenés par le Premier ministre Narendra Modi sont, avec leurs alliés régionaux, les grands favoris de ce scrutin face à une alliance disparate d'une vingtaine de partis d'opposition. Le Premier ministre Narendra Modi, âgé de 73 ans, espère décrocher un troisième mandat. En cas de succès, il deviendrait le deuxième Premier ministre indien après Jawaharlal Nehru, héros de l'indépendance et premier chef de gouvernement du pays, à obtenir un troisième mandat consécutif. Près d'un milliard d'électeurs sont appelés en Inde aux urnes.

Comment votent les Indiens ?

Tous les Indiens âgés de 18 ans et plus ont le droit de voter, soit 970 millions d'électeurs, selon la commission électorale. Le taux de participation aux dernières élections nationales a dépassé 67%, avec près de 615 millions de voix exprimées. L'Inde a recours au vote sur machine électronique qui fait gagner du temps notamment pour le dépouillement. Selon la commission électorale, le système est sûr sans possibilité d'être contrôlé à distance ni d'altérer les résultats. Les machines d'audit dans les bureaux électoraux permettent aux électeurs de vérifier que leur vote a bien été enregistré.

Des fonctionnaires devront acheminer les bulletins de vote par tous les moyens, parfois même à dos de chameau, de mulet et ou de yak, selon les régions, pour s'assurer que chaque électeur puisse exercer son droit. Ils pourraient être parfois accompagnés par des forces de sécurité dans des régions au passé insurrectionnel.

Quelle logistique ?

Chaque élection nationale en Inde constitue le plus grand exercice démocratique dans l'histoire de l'humanité. Au total, 15 millions d'agents électoraux seront mobilisés pour ce scrutin, dont certains issus de multiples secteurs de la fonction publique, temporairement affectés aux bureaux de vote. Selon les organisateurs, faire fonctionner les 1,05 million de bureaux de vote en une seule journée est une tâche impossible. Les lois électorales exigent que chaque électeur ne vive pas éloigné de plus de deux kilomètres d'un isoloir.

Lors des dernières élections, en 2019, un isoloir avait été installé pour un électeur qui vivait au cœur d'une forêt de l'État du Gujarat, à l'ouest du pays. Pour alléger l'immense charge logistique, le scrutin est étalé sur six semaines semaines. La météo locale, les fêtes religieuses, les récoltes agricoles et les horaires scolaires sont également pris en compte pour garantir que toute l'Inde puisse prendre part au vote.

Quel coût ?

Selon un rapport du Centre d'études sur les médias (CMS) 8,7 milliards de dollars ont été dépensés pour les élections de 2019. Environ un quart de ce montant était constitué de paiements en espèces versés directement aux électeurs par les candidats pour tenter d'influencer leur décision, selon le rapport. En février, le groupe de réflexion prévoyait que les dépenses électorales de cette année dépasseraient 14,2 milliards de dollars, un montant presque équivalant à celles des élections de 2020 aux États-Unis.

Quelles perspectives ?

Le Premier ministre Narendra Modi brigue un troisième mandat après ses victoires écrasantes aux élections de 2014 et 2019. Selon une enquête Pew publiée l'an dernier, il bénéficiait d'une opinion favorable de 80% des Indiens après près d'une décennie au pouvoir. L'opposition a été handicapée par des luttes intestines mais aussi, selon les défenseurs des droits, par des enquêtes judiciaires à caractère politique visant à entraver tout adversaire du parti nationaliste hindou, Bharatiya Janata (BJP), de Narendra Modi.

Si la victoire du BJP ne fait guère de doute, les spéculations portent sur son ampleur. Les dirigeants du parti assurent publiquement qu'ils remporteront une majorité des deux tiers à la chambre basse. Un tel résultat permettrait au parti de modifier la constitution laïque de l'Inde à sa guise et de poursuivre de vieux projets idéologiques comme celui controversé du code civil visant à uniformiser une multitude de lois dont celles sur le mariage et le divorce qui diffèrent, selon les minorités religieuses notamment musulmane et sikh.

A quand les résultats ?

La publication de données à la sortie des urnes est illégale en vertu de la loi indienne. Le dépouillement commencera une fois que chacun des 28 États et huit territoires du pays aura fini de voter, le 1er juin. Les résultats devraient être annoncés le jour même. Le parti disposant d'une majorité simple de 273 sièges ou plus à la chambre basse sera invité à former un gouvernement avec son choix de Premier ministre. Si aucun parti n'atteignait cet objectif, la présidente indienne devrait demander au parti majoritaire de former une coalition avec des partis régionaux plus petits. Cela a donné lieu par le passé à d'intenses tractations, durant des jours et parfois des semaines, pour réunir une majorité.