L'Homme, destructeur de la Terre

Quelque 1.400 milliards de tonnes de CO2 sont aujourd'hui prisonnières de la basse atmosphère. Réchauffement climatique, déforestation, inondations, épuisement des ressources, pollutions, déchets radioactifs... : en deux siècles, la course au progrès et à la croissance a durablement altéré la planète, la crise environnementale se doublant d'une rupture géologique, avec l'avènement de l'ère anthropocène.

Portée par l'exploitation des énergies fossiles - du charbon de la révolution industrielle en Angleterre au tout-pétrole de la domination économique des États-Unis -, l'industrialisation et ses corollaires, taylorisme et colonialisme, entraînent une exponentielle production de masse.

Les deux guerres mondiale accélère le processus

Un processus qu'accélère la Première Guerre mondiale, les firmes chimiques mobilisées pour tuer l'ennemi se reconvertissant dans la destruction du vivant avec les herbicides, insecticides et fertilisants de l'agriculture intensive.

Alors que l'urbanisation s'étend, la voiture, qui sonne le glas du tramway, se généralise, et l'Amérique s'inspire du modèle autoroutier nazi. La Seconde Guerre mondiale engendre une nouvelle organisation du travail, laquelle devient la norme, et annonce l'ère nucléaire de la guerre froide.

Dans sa démesure, l'homme rêve déjà d'usages civils de l'atome (y compris pour l'abattement de montagnes et la dissolution des calottes glaciaires !). Le plastique et le béton deviennent les piliers de la consommation de masse, dévoreuse de matières premières et antidote à la contestation sociale, jusqu'à la révolution numérique.

Documentaire de Jean-Robert Viallet (France, 2019, 1h39mn)