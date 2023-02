Sécurité énergétique : en 2022, la Chine a accéléré comme jamais la construction de centrales à charbon

La Chine n'a jamais autant approuvé de constructions de centrales à charbon qu'en 2022. C'est ce qu'il ressort d'une étude réalisée conjointement par le Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), un institut de recherche basé en Finlande, et l'ONG américaine Global Energy Monitor (GEM), publiée ce lundi 27 février.

« La Chine continue d'être l'exception par rapport à la tendance mondiale actuelle qui est au déclin de la construction de centrales au charbon », note Flora Champenois, analyste chez GEM. « La vitesse à laquelle les projets ont progressé en 2022, de l'obtention des permis jusqu'à la construction, était hors norme. »

Les capacités de production d'électricité à partir de charbon que le géant asiatique a commencé à construire étaient ainsi six fois supérieures à celles du reste du monde, d'après le rapport.

L'équivalent de deux grandes centrales approuvé chaque semaine

Au total, 106 gigawatts (GW) de nouveaux projets ont été approuvés en 2022, soit l'équivalent de deux grandes centrales au charbon par semaine. La plupart des nouveaux projets l'ont été dans des provinces frappées au cours des deux dernières années par des pénuries d'électricité dues à des vagues de chaleur record. Ils se révèlent ainsi nécessaires du fait de l'augmentation de la demande en électricité dans le pays.

Le gros des approbations a débuté lorsque le gouvernement a annoncé en mai 2022 un investissement de 10 milliards de yuans (1,4 milliard d'euros) dans la production d'électricité à partir de charbon. « C'est la même dynamique que celle observée lors du précédent boom, en 2015 », déclare à l'AFP Lauri Myllyvirta, analyste du CREA. Et d'ajouter : « Personne ne sait combien de temps les vannes resteront ouvertes, donc les collectivités locales se dépêchent de faire passer le maximum de projets possible. »

L'idée des autorités est que ces nouvelles centrales puissent servir d'appoint pour garantir un approvisionnement en électricité stable en cas de défaillance des énergies renouvelables. La Chine dépend du charbon pour près de 60% de son électricité actuellement.

De quoi plomber les promesses de neutralité carbone de la Chine

La Chine est, en valeur absolue, l'un des principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique, comme le dioxyde de carbone (CO2). Le président Xi Jinping s'est engagé à ce que le pays atteigne le pic de ses émissions de CO2 entre 2026 et 2030 puis la « neutralité carbone » d'ici 2060.

Des promesses considérées essentielles pour maintenir la hausse de la température mondiale bien en dessous de 2°C. Mais, même si la Chine les honore, l'expansion actuelle des centrales électriques au charbon rendra le respect de ces engagements « plus compliqué et coûteux », note l'étude.

Plus de renouvelables ne veut pas forcément dire moins de charbon

La Chine a intensifié ses investissements ces dernières années dans les renouvelables (notamment le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique) et les centrales nucléaires. En juin dernier, elle dévoilait une nouvelle feuille de route qui prévoit de doubler sa capacité éolienne et solaire d'ici à 2025, contre 2030 jusqu'alors. 33% de l'approvisionnement en électricité du réseau national proviendrait alors de sources renouvelables d'ici à 2025, contre 29% en 2020. Si cette croissance continue de s'accélérer et que la demande d'électricité se stabilise, « les ajouts massifs de nouvelles capacités de production au charbon ne signifient pas nécessairement que l'utilisation du charbon ou que les émissions de CO2 dans le secteur de l'électricité augmenteront », souligne ainsi le rapport.

Mais les projets d'énergie renouvelable en Chine ont cependant des difficultés à obtenir un accès aux terrains nécessaires. Et dans certaines régions, le réseau ne peut absorber toute l'énergie produite, a déploré en février le chef de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque.

Toutefois, « la principale idée fausse que l'on peut avoir est que l'augmentation des renouvelables entraîne forcément un recul du charbon », déclare à l'AFP Li Shuo, un militant de Greenpeace Chine.

« C'est le cas dans le reste du monde, mais les besoins de la Chine en matière de sécurité énergétique (sont tels qu'ils) entraînent une croissance simultanée de l'éolien, du solaire et du charbon ».

(avec AFP)