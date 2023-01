La Corée du Nord veut augmenter sa force nucléaire de façon « exponentielle »

Les tensions nucléaires qui ont agité le globe en 2022 ne semblent pas retomber en 2023. Loin du Kremlin, c'est depuis la Corée du Nord que le dirigeant Kim Jong-un a appelé à une « augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire » de son régime pour face à son voisin du Sud et aux Etats-Unis.

Au terme d'une grande réunion à Pyongyang, le Parti unique des travailleurs a annoncé le développement d'« un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) dont la principale mission sera une rapide contre-attaque nucléaire » selon l'agence officielle KCNA.

Menace directement adressées à Séoul

« La situation actuelle appelle à redoubler d'efforts pour renforcer massivement la force militaire afin de garantir pleinement la souveraineté, la sécurité et les intérêts fondamentaux (de la Corée du Nord) en réponse aux manœuvres militaires inquiétantes des Etats-Unis et d'autres forces hostiles », a affirmé Kim Jong-un d'après KNCA.

« Cela souligne l'importance et la nécessité d'une production de masse d'armes nucléaires tactiques et appelle à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire du pays », a-t-il enchaîné, ajoutant que la Corée du Sud était désormais « entièrement à la portée de frappes » nucléaires nord-coréennes.

Ces déclarations s'inscrivent dans la lignée d'une année 2022 marquée par un nombre record de tirs de missiles par Pyongyang, source de vives tensions avec Washington, Séoul et Tokyo.

Rien que ce week-end, trois missiles balistiques à courte portée ont encore été tirés par la Corée du Nord samedi, et un autre dimanche à l'aube. L'agence de presse nord-coréenne a parlé d'« un exercice de tir de lanceurs de roquettes multiples de très grande taille ».

Le 26 décembre, ce sont cinq drones nord-coréens qui ont pénétré dans l'espace aérien de la Corée du Sud, allant jusqu'à survoler la capitale Séoul sans que les avions de chasse et les hélicoptères de l'armée du Sud ne parviennent à les abattre.

Kim Jong Un avait déjà déclaré fin novembre vouloir doter son pays de « la plus puissante force stratégique du monde ». Deux mois auparavant, la Corée du Nord avait officialisé une nouvelle doctrine rendant « irréversible » son statut de puissance nucléaire, s'autorisant même à déclencher une frappe atomique préventive en cas de menace existentielle contre son régime. Séoul et Washington considèrent que Pyongyang s'apprêtent à mener d'ici peu un nouvel essai nucléaire, potentiellement le septième de son histoire et le premier depuis 2017.

Séoul, Tokyo et Washington sur le qui-vive

Les dirigeants des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud promettent une réponse « forte et ferme » en cas d'essai nucléaire nord-coréen. En novembre, ils ont publié un communiqué commun à l'issue d'une rencontre trilatérale à Phnom Penh, au terme de laquelle le président américain Joe Biden s'est engagé à déployer « tout l'éventail des capacités, mêmes nucléaires » pour défendre ses alliés.

« La Corée du Nord représente une menace non seulement pour les Etats-Unis, non seulement pour [la Corée du Sud] et le Japon, mais aussi pour la paix et la stabilité dans toute la région », avait alors fait valoir la présidence américaine. Comme la Corée du Sud et les Etats-Unis, le Japon est sur le qui-vive et s'inquiète de la menace nord-coréenne. Dans son dernier budget annuel, Tokyo a augmenté de 30% ses dépenses militaires.

(avec AFP)