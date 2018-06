Le Canada riposte à Trump avec des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium... et le ketchup !

Des "contre-mesures" ou "surtaxes réciproques". C'est ainsi que le Canada qualifie les représailles commerciales annoncées vendredi 29 juin à l'encontre des Etats-Unis. Ces taxes douanières sur les importations d'acier, d'aluminium et d'autres produits en provenance des États-Unis, d'un montant de 16,6 milliards de dollars canadiens (10,7 milliards d'euros), s'appliqueront à compter du 1er juillet.

"Ces mesures constituent une réponse directe, mesurée et proportionnelle aux droits de douane imposés par les États‑Unis sur l'acier et l'aluminium canadiens" fait valoir le gouvernement dans un communiqué.

Le gouvernement de Justin Trudeau a rappelé que les États-Unis ont annoncé le 31 mai 2018 des tarifs douaniers de 25% sur les importations d'acier et et de 10% sur celles d'aluminium en provenance du Canada.

"Les industries canadiennes de l'acier et de l'aluminium contribuent de façon importante à l'économie canadienne, fournissant des emplois bien rémunérés et des intrants clés pour d'autres grandes industries, ce qui comprend les secteurs de l'énergie, de la fabrication de pointe, de la construction et de l'automobile" justifie le gouvernement canadien dans un communiqué.

Ketchup, whisky et jus d'orange

Les autres produits concernés par la surtaxe à 10% sont le whisky, le ketchup, le jus d'orange, les yaourts, le café, les plats préparés comme les pizzas mais aussi les bateaux à voile et à moteur, les matelas et les stylos, entre autres (voir la liste). Des produits qui peuvent être "aisément remplacés par des produits canadiens ou provenant d'autres pays que les Etats-Unis", a souligné vendredi la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland lors d'une conférence de presse aux côtés de sidérurgistes.

"Ces contre‑mesures [...] demeureront en place jusqu'à ce que les États-Unis éliminent les mesures commerciales restrictives à l'encontre des produits de l'acier et de l'aluminium en provenance du Canada" précise le gouvernement.

Ottawa a également annoncé qu'il offrirait jusqu'à 2 milliards de dollars (canadiens soit 1,2 milliard d'euros) "pour la prise de mesures visant à défendre et à protéger les intérêts des entreprises et des travailleurs canadiens des industries de l'acier, de l'aluminium et de la fabrication", sous la forme d'un soutien financier aux PME de la part de la Banque de développement du Canada (BDC) et de l'organisme de crédit Exportation et développement Canada (EDC), mais aussi des aides à l'innovation destinées à "accroître la compétitivité des fabricants canadiens et à mieux intégrer la chaîne d'approvisionnement canadienne d'acier et d'aluminium".