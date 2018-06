Guerre commerciale : nouvelle salve de taxes de Trump contre la Chine

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que des droits de douane de 25% allaient être appliqués sur 50 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine. Les produits technologiques sont parmi les premiers visés, ainsi que ceux désignés dans le plan stratégique Made in China 2025 présenté par Pékin a détaillé le président dans une déclaration publiée sur le site de la Maison Blanche.

"Ma formidable relation avec le président Xi de Chine et la relation de notre pays avec la Chine sont importantes pour moi. Cependant, le commerce entre nos nations est très inéquitable, depuis très longtemps", a fait valoir Donald Trump dans un communiqué. "Il n'y a pas de guerre commerciale", a toutefois nié le président américain.

Il a prévenu que de nouvelles mesures de rétorsion seront prises "si la Chine engage des mesures de représailles telles que l'imposition de nouvelles taxes sur des biens américains, sur des services ou sur des produits agricoles".

Pékin va riposter

Le ministère chinois du Commerce s'est "fermement" élevé contre cette décision et a dit ne pas avoir d'autre choix que de répliquer. En conséquence, des droits de douanes d'une "ampleur et d'une intensité similaires" seront appliqués à des produits américains importés.

"La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale, mais la partie chinoise n'a d'autre choix que de s'opposer fermement au comportement myope des Etats-Unis qui va nuire aux deux parties", a commenté le ministère sur son site internet.

Les services du Représentant américain au commerce (USTR) ont précisé que la liste révisée des produits chinois taxés à l'importation couvre désormais 1.102 catégories de produits, et la mesure s'appliquera en deux temps. La première série de droits entrera en vigueur le 6 juillet et portera sur 818 produits représentant 34 milliards de dollars d'importations, mais les smartphones et les téléviseurs ne seraient pas concernés. Les autres produits (16 milliards d'importations) feront l'objet d'une étude approfondie.

