Le candidat-président Trump dans la course au second mandat

Alors qu'il avouait, au terme de ses cent premiers jours à la Maison-Blanche, que le job de président était plus dur qu'il ne pensait, Donald Trump y a-t-il finalement pris goût ? Sans aucun doute ! Au-delà de son ego et de l'hubris qui le poussent à gagner, toujours et encore, certaines mauvaises langues suggèrent que la réélection à laquelle l'actuel président américain tient tant lui offrirait l'immunité pendant encore quatre ans. L'actuelle procédure de destitution lancée par les démocrates est certes vouée à l'échec face à un Sénat à majorité républicaine, mais les enquêtes, sur la gestion opaque de ses affaires, ses déclarations fiscales fantaisistes, ses conflits d'intérêts, pourraient s'accumuler sans un deuxième mandat.

En campagne depuis... son élection

Quelles que soient ses motivations, Donald Trump est en campagne pour sa réélection depuis le premier jour où il est entré à la Maison-Blanche... A-t-il une chance de l'emporter en 2020 ? Son succès, en 2016, s'est joué à quelques voix près. Pas celles du vote populaire : nHillary Clinton a récolté 2,8 millions de voix de bplus que lui. Mais celles de quelques États qui nont basculé.

Dans un système où, dans la plupart...