Le réchauffement climatique coûtera des centaines de milliards de dollars aux Etats-Unis

Alors que les pompiers californiens cherchent encore les victimes du terrible incendie "Camp Fire", qui a fait 84 morts et plus de 600 disparus, un rapport, mandaté par le Congrès américain, rédigé avec le concours de treize agences gouvernementales et 300 scientifiques, est venu éclairer les conséquences du réchauffement climatique sur l'économie du pays en général, des problèmes de santé publique aux baisses de production dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture.

"Avec la croissance continue des émissions [de gaz à effet de serre] qui atteignent des niveaux historiques, les pertes annuelles dans certains secteurs économiques devraient atteindre des centaines de milliards de dollars d'ici la fin du siècle, soit davantage que le produit intérieur brut (PIB) actuel de nombreux Etats américains", écrivent les auteurs de ce rapport publié vendredi.

La Maison blanche a, sans surprise, critiqué ce rapport "largement fondé sur le scénario le plus extrême, qui contredit les tendances établies de longue date en supposant que [...] la technologie et l'innovation seront limitées, et que la population augmentera rapidement" selon une porte-parole.

Donald Trump a estimé que le réchauffement climatique avait "peut-être un peu contribué" à la progression fulgurante des flammes à Paradise en Californie, mais "le plus gros problème, c'est la gestion" des forêts, selon lui. Il a ironisé dans un tweet jeudi: "c'est le temps le plus froid de l'histoire de la parade de Thanksgiving à New York et l'un des Thanksgiving les plus froids à date !"

Impact sur la croissance économique

Selon ce deuxième volume de la quatrième évaluation nationale du climat, qui complète une étude de l'année dernière concluant que les activités humaines sont la cause principale du réchauffement, climatique, les conséquences de ce dernier affecteraient en premier lieu les plus démunis et aurait de graves conséquences sanitaires ainsi que pour les infrastructures. Il limiterait les quantités d'eau disponibles, modifierait le tracé des côtes et augmenterait les coûts de production dans des secteurs tels que l'agriculture ou la production d'énergie.