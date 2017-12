Les pratiques de HSBC fustigées dans le documentaire "Les gangsters de la finance"

Blanchiment, fraude fiscale, corruption, manipulation des cours... : depuis la crise de 2008, la banque HSBC est au coeur de tous les scandales. Cinq ans après leur film sur Goldman Sachs, Jérôme Fritel et Marc Roche passent au crible cet empire financier au-dessus des lois.Créée à Hong Kong, il y a un siècle et demi, par des commerçants écossais liés au trafic d'opium, HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) n'a cessé de prospérer en marge de toute régulation.

Aujourd'hui, la banque britannique à l'ADN pirate incarne à elle seule les excès et les dérives de la finance internationale. Blanchiment de l'argent du crime - celui des cartels de la drogue mexicains et colombiens -, évasion fiscale massive, corruption ou manipulation du cours des devises et des taux d'intérêt : depuis la crise de 2008, ce géant a été mêlé à de nombreux scandales avec régularité et en toute impunité. Car l'opaque HSBC, experte en sociétés-écrans, dont les coffres débordent d'argent liquide déposé par ses clients discrets et douteux, est devenue "too big to jail", "trop grosse pour aller en prison".

La banque, riche de quelque 3.000 milliards de dollars, s'en tire chaque fois avec des amendes dérisoires. Trait d'union entre l'Orient et l'Occident, elle sert aussi désormais de pipeline pour les centaines de milliards d'euros de capitaux chinois partant à la conquête des marchés occidentaux : HSBC navigue aujourd'hui sous pavillon rouge.

Nouvelles menaces

Cinq ans après "Goldman Sachs" - "La banque qui dirige le monde", Jérôme Fritel et Marc Roche plongent dans les arcanes d'un empire tentaculaire qui se cache derrière sa vitrine de banque de détail britannique. De Hong Kong aux États-Unis en passant par l'Europe, cette édifiante enquête révèle non seulement l'ampleur ahurissante des malversations commises par HSBC, mais éclaire aussi - avec une remarquable limpidité - les menaces qui se profilent sur la stabilité financière mondiale, dix ans après la crise des "subprimes".

(Source ARTE)