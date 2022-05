Moscou veut démontrer sa force avec un nouveau tir de missile hypersonique

L'initiative s'apparente, pour Moscou, à une démonstration de force. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué, ce samedi, avoir réussi un nouveau tir de missile hypersonique. Il s'agit du modèle Zircon. Celui-ci a été tiré depuis la frégate Amiral Gorchkov, en mer de Barents, vers une cible dans les eaux de la mer Blanche, à un millier de kilomètres de là, indique le communiqué.

Ce tir a été effectué dans le cadre des « essais de nouvelles armes » russes, ajoute la missive. Le premier tir officiel d'un Zircon remonte à octobre 2020. Le président Vladimir Poutine avait alors salué un « grand événement ». D'autres essais ont eu lieu depuis, notamment à partir de la frégate Amiral Gorchkov, et depuis un sous-marin immergé. D'une portée maximale d'environ 1.000 kilomètres, celui-ci doit équiper les navires de surface et les sous-marins de la flotte russe.

L'armée russe prend la localité clé de Lyman

La Russie, qui a lancé le 24 février une offensive en Ukraine, a annoncé en mars y avoir utilisé des missiles hypersoniques Kinjal. Un recours en combat qui semble être une première, Moscou n'ayant jusque-là jamais fait état de l'emploi de ce type d'armes, sauf pour des essais. Les missiles balistiques hypersoniques Kinjal et ceux de croisière Zircon appartiennent à une famille de nouvelles armes développées par la Russie, et que Vladimir Poutine qualifie d'« invincibles ».

Lire aussi 5 mnLa Russie déploiera au plus tard cet automne ses missiles Sarmat, des armes "uniques" et invincibles", selon Poutine

Pour le maître du Kremlin, l'utilisation de ces nouveaux missiles est l'occasion de montrer les muscles, et de vanter, ainsi, la puissance de son armée en pleine guerre en Ukraine. Ce samedi, l'armée a confirmé la conquête de la localité clé de Lyman. Celle-ci se situe dans l'est de l'Ukraine, et se trouve à un carrefour qui ouvre la route vers les grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk. Lyman est un important noeud ferroviaire situé au nord-est de la ville symbole de Sloviansk, reprise aux séparatistes prorusses par Kiev en 2014, et de Kramatorsk, la capitale de la partie de la région de Donetsk (est) sous contrôle ukrainien. La prise de Lyman permettrait de lever un obstacle vers Sloviansk, puis Kramatorsk, tout en marquant un progrès dans la tentative d'encercler Severodonetsk et Lyssytchansk, deux autres importantes villes ukrainiennes situées plus à l'est.

Lire aussi 3 mnLa Corée du Nord tire un nouveau missile balistique : le cadeau de bienvenue de Kim Jong Un au nouveau président sud-coréen

(avec AFP)