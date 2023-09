OMC : les Etats-Unis plaident pour une réforme impulsée par les pays membres

Les règles du commerce international vont-elles être chamboulées ? En pleine bataille planétaire de subventions sur l'industrie verte, Washington veut que la réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) soit impulsée par l'ensemble des membres, quelle que soit leur taille, appelant également à la transparence dans les règlements des différends, selon la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai. "Pour parvenir à un quelconque niveau de succès, nous avons besoin d'une approche de réforme impulsée par les membres", devrait déclarer en fin de semaine la représentante américaine au Commerce (USTR), Katherine Tai, selon des extraits de son discours à Washington publiés en amont.

La réforme de l'OMC lancée en juin 2022.

Katherine Tai devrait souligner que l'Organe de règlement des différends (ORD) doit être "juste et efficace et (favoriser) un équilibre sain entre souveraineté, démocratie et intégration économique". L'ORD examine les appels à l'OMC en cas de conflits commerciaux, et avait été bloqué par l'ancien président américain Donald Trump en 2019.

L'objectif est qu'il soit à nouveau pleinement opérationnel pour 2024 et que "tous les membres adhèrent à la transparence", appuiera Katherine Tai, appelant également à "de meilleures règles et outils pour lutter contre les politiques et pratiques non marchandes et pour faire face à la crise climatique et à d'autres problèmes urgents".

L'ORD est inopérant depuis décembre 2019 en raison de sièges de juges vacants. Donald Trump était ouvertement hostile à l'OMC, au point de bloquer la nomination de ces juges. L'administration de Joe Biden souhaite réformer l'OMC, et les Etats-Unis ont continué ainsi de bloquer le processus visant à pourvoir ces postes vacants.

Prise en compte du réchauffement climatique

Dans un document présenté le 5 juillet à l'OMC, les Etats-Unis ont toutefois affirmé vouloir "jouer un rôle moteur" sur cette réforme, tout en soulignant que ce système "devrait préserver la marge de manœuvre que les règles de l'OMC laissent aux membres pour la défense de leurs intérêts sociétaux essentiels", notamment en matière de sécurité.

Mme Tai devrait également évoquer des sujets comme celui du changement climatique, "qui n'était pas notre priorité lorsque nous avons créé l'OMC. (...) Nous tous, sommes d'accord sur le fait que l'OMC doit faire partie de la solution climatique", en se concentrant cependant sur la manière d'aider les membres à prendre des mesures significatives en matière de climat". L'objectif est de conclure l'accord lors de la prochaine réunion ministérielle de l'organisation, qui doit se tenir à Abou Dhabi du 26 au 29 février prochains.

(Avec AFP)