Panne géante au Royaume-Uni : des vols annulés par milliers et une addition qui s'annonce salée

C'est la plus importante panne qu'a connue le ciel britannique depuis près d'une décennie, selon ministre des Transports. Ce lundi, une panne du système de contrôle aérien britannique a forcé les agents aériens à rentrer manuellement les plans de vols, entraînant de très nombreux retards et des annulations en chaîne.

Plus de 1.500 vols au départ ou à l'arrivée du Royaume-Uni, soit plus du quart du total, ont dû être annulés lundi et encore 345 mardi, selon la compagnie spécialisée Cirium. Des dizaines de milliers, voire jusqu'à plusieurs centaines de milliers de personnes, pourraient avoir ainsi vu leur vol annulé. La compagnie britannique Easyjet a annoncé mercredi affréter d'ici la fin de la semaine cinq vols pour faire rentrer au Royaume-Uni des touristes encore bloqués en Espagne, au Portugal, en Tunisie ou en Grèce, précisant que ses opérations sont désormais revenues à la normale.

La NATS, autorité britannique du contrôle aérien, admettait mardi auprès de l'AFP que plusieurs jours seraient nécessaires pour revenir à la normale et ramener tous les voyageurs chez eux.

Une « donnée inhabituelle »

La panne a été causée par « une donnée inhabituelle » introduite dans le système, a indiqué mercredi le directeur général de la NATS Martin Rolfe. Il n'a toutefois pas confirmé des spéculations parues dans la presse britannique selon lesquelles il s'agirait d'un problème sur un plan de vol déposé par une compagnie aérienne française. Contactée par l'AFP, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) en France a indiqué ne pas faire de commentaire.

« Ce système devrait être conçu pour rejeter les données incorrectes, et non pour s'effondrer » dans un tel cas de figure, a taclé Willie Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien (Iata). Au point de qualifier cette panne de « stupéfiante » et révélatrice de « faiblesses considérable » dans le contrôle aérien outre-Manche. Les formulaires de plan de vols contenant une erreur sont en effet en principe rejetés par le système de contrôle aérien, indique une autre source aéronautique qui s'est étonnée de la possibilité que cela puisse bloquer le système.

La veille, le ministre des Transports, Mark Harper, avait indiqué qu'il ne s'agissait « pas d'une cyberattaque ». « Je ne veux pas m'avancer sur la cause du problème. Il y aura une enquête en bonne et due forme pour aller au fond d'un problème d'une telle ampleur », avait-il précisé.

100 millions de livres

Les conséquences vont aussi, et surtout, être financières pour les compagnies aériennes.

« Nous aurons près de 100 millions de livres (116 millions d'euros) de coûts supplémentaires auxquels les compagnies aériennes auront été confrontées », a assuré ce mercredi à la BBC Willie Walsh.

Selon cet ancien patron de British Airways et de sa maison-mère IAG, les compagnies vont notamment devoir supporter des coûts liés aux frais d'assistance aux passagers et aux perturbations des horaires des équipages et des avions.

