Pétrole : les cours grimpent après les explosions en Iran

[Article publié le vendredi 19 avril 2024 à 08h16 et mis à jour à 11h22] Il n'en fallait pas moins pour que le prix du baril grimpe. De fortes explosions ont été rapportées tôt vendredi dans le centre de l'Iran, près de la ville d'Ispahan, des hauts responsables américains faisant état d'une attaque israélienne. Le cours du pétrole a ainsi bondi de plus de 4% vendredi dans les échanges matinaux sur les marchés asiatiques. Dans le détail, le baril de WTI a pris 3,66% à 85,76 dollars tandis que le cours du Brent a progressé de 3,44% à 90,11 dollars.

« La crainte immédiate était que nous nous engagions sur la voie d'une escalade de représailles qui pourrait déboucher sur une guerre incontrôlable où les États-Unis seraient entraînés malgré eux dans un conflit armé avec l'Iran », explique Bjarne Schieldrop, analyste chez Seb.

Néanmoins, les cours du pétrole montaient à peine vendredi, le marché voulant croire en une désescalade des tensions entre Israël et l'Iran. Vers 08h45 GMT (10h45 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin prenait quelques 0,06% à 87,16 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, gagnait 0,22%, à 82,91 dollars.

Selon DNB, « il s'agit d'une 'attaque symbolique' qui n'obligera pas l'Iran à réagir de manière agressive », jugeant la riposte « assez limitée de la part d'Israël ». De quoi signaler au marché que le risque d'une nouvelle escalade des représailles iraniennes à l'encontre d'Israël semble faible.

Les marchés pris de court

Les marchés s'étaient pourtant montrés confiants face à la situation au Moyen-Orient ces derniers jours. A tel point que le prix du baril de Brent de la mer du Nord a enchaîné jeudi une quatrième séance de baisse consécutive, dans un contexte d'accalmie dans la région. Le Brent pour livraison en juin s'est effrité jeudi de 0,20%, à 87,11 dollars, au plus bas depuis trois semaines en clôture. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en mai, a lui fini proche de l'équilibre (+0,04%), à 82,73 dollars.

« Les opérateurs réduisent la prime de risque géopolitique car il semble qu'il n'y aura pas de nouvelles attaques directes entre Téhéran et Tel-Aviv à court terme », a même décrit la veille, dans une note, José Torres, d'Interactive Brokers.

D'autant que l'Iran n'en continue pas moins à exporter massivement de l'or noir. Elle a vendu, en moyenne, 1,56 million de barils par jour à des clients étrangers sur les trois premiers mois de l'année, un sommet de six ans, selon des données de la société spécialisée Vortexa. En 2023, la république islamique avait exporté environ 1,3 million de barils par jour, principalement en direction de la Chine.

Alors que les Etats-Unis vont imposer de nouvelles sanctions visant l'Iran, a annoncé mardi la Maison Blanche, indiquant « s'attendre » à ce que ses alliés fassent bientôt de même, Ole Hvalbye, analyste chez Seb, souligne cependant « l'incertitude entourant l'application de ces sanctions », jetant un doute sur la probabilité d'un arrêt complet des exportations iraniennes.

« Environ 80% des exportations iraniennes sont destinées à des raffineries indépendantes en Chine, ce qui suggère que les sanctions américaines pourraient avoir une efficacité limitée si la Chine ne s'y plie pas », explique-t-il.

Réserves américaines

Outre la situation géopolitique, les prix du baril s'étaient également détendus ces derniers jours avec la possible intervention du gouvernement américain sur les cours de l'or noir, notamment avec l'éventualité de ventes de brut tiré des réserves stratégiques américaines (SPR).

« Certaines choses ont été faites par le passé » pour soulager les cours, « et nous allons continuer à suivre de près (l'évolution du marché) et nous assurer que les prix de l'essence restent abordables », a même prévenu jeudi Lael Brainard, principale conseillère économique de Joe Biden.

Mardi, un autre conseiller du président américain, John Podesta, avait tenu des propos plus clairs encore :

« Le président l'a déjà fait (tirer sur les réserves stratégiques). Il veut maintenir le prix de l'essence à un niveau raisonnable et il fera ce qu'il peut pour y parvenir », a indiqué le conseiller de Joe Biden, désormais émissaire international du chef de l'Etat pour le climat.

Entre septembre 2021 et juillet 2023, les Etats-Unis ont ponctionné quelque 274 millions de barils sur leurs réserves stratégiques (SPR), soit environ 44% du total. Au terme de cette phase, les SPR sont tombées à leur plus bas niveau depuis 40 ans. Mais depuis juin 2023, le gouvernement américain a commencé à racheter du brut sur le marché pour renforcer ces réserves. « Ils étaient passés à l'achat (pour reconstituer les réserves) et maintenant, ils reviennent en mode vente potentielle », a souligné Phil Flynn, pour qui ce changement de posture a sapé les prix de l'or noir, jeudi.

Une stratégie à la baisse sur les cours qui permet également de contrer celle de l'Opep et de la Russie. Ces derniers maintiennent volontairement à la baisse leur production d'or noir, dans le but de maintenir des cours élevés sur les marchés.