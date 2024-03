Pour leurs 60 ans de relations diplomatiques, le ministre français des Affaires étrangères se rend lundi en Chine

60 ans, ça se fête. Alors que la Chine et la France célèbrent cette année les six décennies de leurs relations diplomatiques, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères se rendra en Chine « à l'invitation de Wang Yi, membre du Bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères », a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

« Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ainsi que l'année du tourisme culturel entre les deux pays », a rappelé vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Avant d'ajouter :

« Ces dernières années, sous la direction conjointe des deux chefs d'État, les relations entre la Chine et la France ont maintenu une bonne dynamique de développement, avec des échanges fréquents à haut niveau et une promotion continue des échanges et de la coopération dans divers domaines ».

Lancement de la très diplomatique exposition « Versailles et la Cité interdite »

Lundi, Stéphane Séjourné sera reçu par son homologue chinois au complexe de Diaoyutai à Pékin, où sont accueillis les responsables étrangers. Il participera également au lancement de l'exposition « Versailles et la Cité interdite », à la Cité interdite de Pékin, où seront présentés au public, jusqu'à fin juin, une soixantaine d'œuvres d'art et objets précieux du château de Versailles.

Parmi elles, « des objets diplomatiques envoyés par les rois de France en Chine qui n'ont jamais été montrés, dont une montre envoyée par Louis XIV à l'empereur Kangxi ou des porcelaines de Sèvres » a précisé Marie-Laure de la Rochebrune, commissaire française de l'exposition et conservatrice générale du patrimoine au château de Versailles avec Guo Fuxiang, conservateur chinois du Musée du Palais à Pékin.

L'exposition de Pékin, « version enrichie de celle déjà présentée en 2014 » en France, montrera « les relations très particulières nouées entre les deux pays au XVIIe siècle entre Louis XIV et l'empereur Kangxi, marquée par l'envoi en Chine de pères jésuites qui gagnèrent la cour de Pékin en tant que mathématiciens du roi et qui durèrent jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, contribuant à la sinologie moderne », souligne la commissaire.

Une deuxième visite d'un ministre des Affaires étrangères en moins de six mois

C'est la deuxième fois en moins de six mois qu'un ministre des Affaires étrangères français se rend en Chine, après la visite en novembre dernier de la prédécesseure de Stéphane Séjourné, Catherine Colonna. Emmanuel Macron s'est lui rendu en Chine en avril 2023. La France, sous l'impulsion du général de Gaulle, avait été en 1964 le premier grand pays occidental à établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs avec la République populaire de Chine. Cette décision, audacieuse à l'époque, est régulièrement citée en exemple de diplomatie indépendante par les responsables chinois, comme l'a d'ailleurs fait le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi lors de sa venue à Paris en février.

« La Chine apprécie l'attachement de la France à l'indépendance et à l'autonomie » de ses politiques, a alors déclaré Wang Yi à Emmanuel Macron, selon des propos rapportés par son ministère. Il a aussi salué la position indépendante de la France lors d'une rencontre avec le chef de l'Etat, selon un compte-rendu rapporté mercredi par la diplomatie chinoise.

Emmanuel Macron et Wang Yi ont aussi discuté du renforcement des échanges bilatéraux dans l'agroalimentaire et l'aéronautique, a pour sa part annoncé l'Elysée. « Les attentes françaises quant à l'ouverture du marché chinois ont été rappelées », a-t-elle souligné. « La discussion a aussi porté sur le rôle capital que peut jouer la Chine dans la résolution de la guerre d'agression russe en Ukraine » a ajouté l'Elysée. « Ils ont exprimé le même objectif de contribuer à la paix, dans le respect du droit international ».

Pékin appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays - sous-entendu Ukraine comprise. La Chine n'a cependant jamais condamné publiquement l'offensive russe, ni appelé Moscou à retirer ses troupes.