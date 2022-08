Poutine et Erdogan signent un accord pour renforcer la coopération économique et énergétique entre la Russie et la Turquie

C'est un accord qui va faire parler. Ce vendredi, la Russie et la Turquie (membre de l'Otan) ont signé un accord pour renforcer la coopération économique et énergétique entre les deux pays. Lors d'une visite à Sotchi, dans le sud de la Russie, le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine se sont mis d'accord pour « renforcer les échanges commerciaux » entre leurs pays et « d'aller à la rencontre des attentes mutuelles dans le domaine de l'économie et de l'énergie », selon un communiqué diffusé ce vendredi par le Kremlin.

Plus tôt dans la journée, alors que leur rencontre était diffusée à la télévision russe, Vladimir Poutine avait remercié le président turc pour ses efforts qui ont permis de trouver un accord entre Moscou et l'Ukraine sur les livraisons des céréales ukrainiennes en provenance des ports ukrainiens de la mer Noire.

« Grâce à votre participation directe et à la médiation du secrétariat de l'ONU, le problème lié aux livraisons des céréales ukrainiennes en provenance des ports de la mer Noire a été réglé. Les livraisons ont déjà commencé, et je voudrais vous en remercier », a déclaré le maître du Kremlin.

Gazoduc TurkStream

Il a également souligné le rôle d'Ankara dans le transit du gaz russe vers l'Europe, via le gazoduc TurkStream.

« Les partenaires européens doivent être reconnaissants envers la Turquie parce qu'elle assure le transit ininterrompu du gaz russe. »

De son côté, Recep Tayyip Erdogan a dit espérer que son entretien avec Vladimir Poutine permettrait d' « ouvrir une page très différente dans les relations » russo-turques, ajoutant que des délégations des deux pays avaient eu des discussions « très productives », notamment sur le commerce et le tourisme.

Discussion sur la Syrie

Le président turc avait également dit vouloir aborder la question de la Syrie, où Ankara menace de lancer une opération militaire contre des groupes kurdes qu'il qualifie de « terroristes », ce à quoi Moscou s'oppose. Le chef de l'Etat turc a par ailleurs dit vouloir s'assurer que la construction de la centrale nucléaire d'Akkuyu par le géant nucléaire russe Rosatom, dans le sud de la Turquie, respecterait le « calendrier fixé », alors qu'un litige risque de provoquer des retards dans ce mégaprojet.

