Royaume-Uni : Londres veut relancer l'exploitation gazière et pétrolière en mer du Nord

Le Royaume-Uni n'en a pas fini avec l'exploitation d'énergie fossile. Le gouvernement britannique a promis lundi des « centaines » de nouvelles licences d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières en mer du Nord. Cette annonce arrive à la suite de l'engagement du Premier ministre Rishi Sunak d'agir de manière « pragmatique et proportionnée » contre le réchauffement climatique. Le gouvernement a dévoilé deux sites de capture et de stockage de CO2 en mer du Nord, secteur susceptible de soutenir juqu'à 50.000 emplois, selon Downing Street.

D'après Rishi Sunak, même quand le Royaume-Uni aura atteint son objectif neutralité carbone en 2050, un quart de ses besoins en énergie proviendra du pétrole et du gaz.

« Je pense qu'il est absolument insensé, comme le suggère le parti travailliste, d'interdire le pétrole et le gaz de la mer du Nord », a déclaré samedi 29 juillet le Premier ministre au journal conservateur, en faisant référence aux eaux situées au large de la côte est de la Grande-Bretagne. Il a ajouté que cela pourrait « mettre en péril 200.000 emplois dans quelque 30 secteurs différents de l'économie et menacer 80 milliards de livres sterling (93 milliards d'euros) de recettes fiscales ».

Assurer la sécurité énergétique du Royaume-Uni

L'objectif affiché de Rishi Sunak est de garantir la sécurité énergétique du pays.

« Nous avons tous été témoins de la manière dont (le président russe Vladimir) Poutine a instrumentalisé l'énergie, perturbant les approvisionnements et faisant caler la croissance dans des pays du monde entier », a déclaré le Premier ministre britannique. « Maintenant plus que jamais, il est vital que nous renforcions notre sécurité énergétique et capitalisions sur cette indépendance pour procurer de l'énergie plus abordable et propre aux foyers et entreprises britanniques », a-t-il ajouté.

Des critiques portées par les organisations écologistes et les travaillistes

Mais l'annonce de ces licences gazières et pétrolières ne plaît pas à tout le monde. En effet, elle intervient en pleine remise en question, au sein de la majorité conservatrice, mais aussi dans l'opposition travailliste, de certaines politiques vertes en raison de leur coût pour les Britanniques en pleine inflation. Le Labour, donné vainqueur dans les sondages des prochaines élections générales l'année prochaine, veut mettre fin à l'exploitation pétrolière et gazière en mer du Nord.

Les organisations écologistes, elles aussi, critiquent le sérieux de l'engagement de l'exécutif pour l'environnement. La capture et le stockage de CO2 sont des technologies très critiquées par certains écologistes comme pouvant servir d'excuse à la poursuite d'exploitation des énergies fossiles.

