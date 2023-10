Russie : Poutine assure que les corps du chef de Wagner Evguéni Prigojine et de sa garde rapprochée avaient des « morceaux de grenade »

L'avion privé dans lequel le chef de Wagner Evguéni Prigojine et sa garde rapprochée sont morts fin août dans la région de Tver peu après son décollage de Moscou n'a pas été touché par un missile sol air. Vladimir Poutine a de fait écarté cette hypothèse ce jeudi en affirmant que des « morceaux de grenade » avaient été trouvés dans les corps des victimes du crash et que l'appareil n'avait « pas subi d'impact extérieur ». Des propos qui laissent évidemment penser à une explosion d'une bombe à bord du jet.

« Le chef du Comité d'enquête m'a fait un rapport il y a quelques jours. Des fragments de grenades ont été retrouvés dans les corps des victimes de la catastrophe aérienne. Il n'y a pas eu d'impact externe sur l'avion », a-t-il dit.

Les Occidentaux avaient pointé du doigt la responsabilité du chef de l'Etat russe, deux mois après la rébellion avortée du patron de Wagner, mais sans fournir de preuves. Le Kremlin a toujours démenti avoir ordonné d'assassiner Evguéni Prigojine, qualifiant de « spéculations » ces insinuations.

Un homme « talentueux » qui a commis des « erreurs » (Vladimir Poutine)

Vladimir Poutine avait qualifié Evguéni Prigojine, qu'il côtoyait depuis les années 1990, de « traître » en raison de sa rébellion armée des 23 et 24 juin, dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, qui a vu les hommes de Wagner brièvement capturer des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. Il a évoqué ensuite un homme « talentueux » qui avait commis des « erreurs », et aussi loué le rôle joué par Wagner sur le front en Ukraine.