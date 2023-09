Séisme au Maroc : Emmanuel Macron propose l'aide de la France

Les messages de soutien au Maroc se multiplient après le séisme qui a frappé vendredi soir le pays et fait au moins 830 morts, 672 blessés dont 205 dans un état grave. La catastrophe a suscité un élan de solidarité dans le monde, plusieurs pays, dont Israël, proposant leur aide à Rabat.

Le président français Emmanuel Macron s'est dit samedi « bouleversé après le terrible séisme au Maroc » et a proposé l'aide de la France. « Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours », a-t-il dit sur X (anciennement Twitter) durant son vol pour le G20 à New Delhi, où il est attendu alors que le sommet a commencé depuis plusieurs heures. De nombreux pays ont également présenté leurs condoléances aux familles endeuillées et proposé leur aide au Maroc (voir encadré).

Une zone difficile d'accès

Un puissant séisme a frappé la région d'Ighil dans le centre du Maroc, une zone montagneuse difficile d'accès, parsemée de villages et de petites exploitations agricoles à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Selon l'Institut marocain de géophysique, le séisme était de magnitude 7,2. L'Institut géologique américain (USGS) a de son côté estimé la magnitude à 6,8. La secousse tellurique a été ressentie jusque dans le Sud de l'Espagne, en Andalousie. Le dernier tremblement de terre aussi meurtrier au Maroc est survenu en 2004 près d'Al Hoceima, dans le nord du pays, avec plus de 600 morts.

Le ministère de l'Intérieur a appelé la population au calme et précisé que le tremblement de terre avait été particulièrement ressenti dans les provinces d'Al Haouz, de Ouarzazate, d'Azilal, de Chichaoua et de Taroudant.

Selon certains habitants de Marrakech, la grande ville la plus proche, des bâtiments et des maisons se sont effondrés, notamment dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Des chaînes de télévision locales ont diffusé les images du minaret d'une mosquée tombé avec d'autres débris sur des voitures. Les remparts de la médina de Marrakech ont également été endommagés. Des images ont montré de grandes fissures dans les murs alors que certaines sections se sont effondrées.

Le séisme a également été ressenti dans la capitale, Rabat, située à près de 350 km au nord d'Ighil, et dans la ville côtière d'Imsouane, qui se trouve à environ 180 km à l'ouest de l'épicentre du tremblement de terre.