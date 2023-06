Ukraine : combats violents dans le Sud du pays, les Russes annoncent le début de la contre-offensive

Est-ce le début de la contre-offensive ukrainienne évoquée depuis des mois ? Des « combats actifs » font rage depuis l'aube ce vendredi dans la région de Zaporijjia, au sud de l'Ukraine. « À l'heure actuelle, des combats actifs ont repris dans la région entre Orekhovo (le nom russe d'Orikhiv, ndlr.) et Tokmak », qui marque la ligne de front actuelle entre forces russes et ukrainiennes, a déclaré sur Telegram Vladimir Rogov, un des responsables de l'occupation russe.

Alexandre Sladkov, correspondant de la télévision publique russe, affirme sur sa chaîne Telegram, suivie par plus d'un million de personnes, que « les artilleries » russe et ukrainienne s'activent alors que les troupes de Kiev sont à l'offensive. « De longs et durs combats sont en cours », a-t-il posté assurant que « la ligne de front est stable ».

Moscou voit le début d'une contre-offensive

« L'ennemi produit des efforts incroyables, des attaques. En vain. Les nôtres tiennent. La ligne de front est préservée », a-t-il déclaré, sans que ses dires ne puissent être vérifiés pour l'instant. Jeudi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait déjà annoncé que ses hommes avaient repoussé une offensive ukrainienne dans la région de Zaporijjia sans davantage de détails. De même, le chef des forces paramilitaires Evguéni Prigojine voit dans ces mouvements « le début d'une contre-offensive » promise depuis des mois par l'armée ukrainienne.

De son côté, Kiev garde le silence dans son bulletin quotidien publié vendredi matin, où il n'est fait nul état de ces combats. « L'adversaire reste sur la défensive », évoque laconiquement le communiqué du commandement ukrainien. L'armée ukrainienne reconnait toutefois avoir détruit dans la nuit quatre missiles X-101/X-55 et dix drones sur plus de 20 missiles tirés par la Russie qui visait selon elle « des installations militaires et des infrastructures critiques ».

Kiev entretient le flou sur ses intentions

Selon les experts, l'armée ukrainienne vise une percée dans la région de Zaporijia vers Tokmak, à 40 km au sud d'Orikhiv, important nœud logistique pour les forces russes et dernière localité importante avec les villes de Melitopol et Berdiansk, sur la mer Noire.

L'état-major ukrainien s'efforce d'entretenir le flou sur sa stratégie contre-offensive. Ces dernières semaines, l'Ukraine a éprouvé les positions russes tout au long de la ligne de front, du Sud à l'Est, pour maintenir l'incertitude sur le lieu de l'assaut décisif en vue de reprendre des territoires occupés par la Russie, dont la Crimée annexée en 2014. Moscou jure de son côté vouloir prendre l'ensemble du Donbass dans l'est du pays.

Légère décrue à Kherson

La destruction mardi du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dniepr modifie le paysage militaire en vue de la contre-offensive puisque la région voisine de Zaporijjia, celle de Kherson au sud du pays, se trouve en partie inondée. Le sabotage de l'infrastructure imposante située à 70 kilomètres en amont a poussé des milliers de civils à fuir les zones inondées.

Des tirs d'artillerie russe ont d'ailleurs fait un mort et 18 blessés jeudi en pleine opération de secours à Kherson, dans le sud de l'Ukraine inondé. Les Ukrainiens accusent ces derniers jours l'armée russe de frapper Kherson au moment où des milliers de civils sont évacués des zones inondées à la suite de la destruction du barrage de Kakhovka situé en amont sur le fleuve Dniepr.

