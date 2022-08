Ukraine : Etats-Unis, ONU et Banque mondiale gonflent leurs aides

L'ONU, la Banque mondiale et les Etats-Unis augmentent leur aide à l'Ukraine sous perfusion depuis le début de l'invasion russe. Ce lundi, les Nations unies ont réclamé une aide de 4,3 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine entre mars et la fin de l'année. Lors d'une conférence presse, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a estimé que « les besoins financiers avaient augmenté de 2,25 milliards (estimés en avril, NDLR) à 4,3 milliards ».

Cette aide doit reposer sur un appel aux dons des nations membres pour une période allant de mars à la fin de l'année « en raison de l'aggravation de la situation » et selon ce représentant de l'ONU de l'hiver qui se profile. « Plus d'un quart de la population ukrainienne, 17,7 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, auront besoin d'une aide humanitaire dans les mois qui viennent, soit environ 2 millions de plus que l'estimation d'avril », a-t-il rappelé.

Le pôle des affaires humanitaires de l'ONU note qu'environ 11,7 millions de personnes ont reçu en Ukraine une aide humanitaire au moins une fois entre fin février et fin juillet. Surtout, « les besoins continuent de grandir (...). Des millions de personnes à travers le pays ont subi des mois d'hostilités intenses sans accès adéquat à la nourriture, l'eau, les soins de santé, l'éducation et d'autres services essentiels », note l'institution. L'ONU salue que 2,38 milliards de dollars aient déjà été récoltés.

A cela s'ajoutent 4,5 milliards de dollars pour l'Ukraine de la Banque mondiale pour répondre aux « besoins urgents engendrés par la guerre ». L'institution basée à Washington a déjà accordé 13 milliards de dollars aux pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Washington maintient les livraisons d'armes

En parallèle, le Pentagone dévoile lundi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un milliard de dollars, Ce versement doit notamment permettre d'acquérir des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d'artillerie de précision Himars, des missiles supplémentaires de courte et moyenne portée pour les systèmes de défense anti-aérienne Nasams et des missiles anti-chars Javelin, selon le ministère américain de la Défense dans un communiqué. Cela signifie l'arrivée prochaine de 75.000 obus de 155 mm, destinés aux systèmes d'artillerie occidentaux qui équipent les forces ukrainiennes depuis le début du conflit.

Cela s'inscrit dans un contexte général où Washington veut apporter des « capacités cruciales pour aider les Ukrainiens à repousser l'offensive russe dans l'est et à s'adapter aux évolutions en cours dans le sud et ailleurs », d'après les mots de Colin Kahl, secrétaire à la Défense adjoint chargé des questions politiques, sans préciser combien de missiles de précision pour les Himars figuraient dans cette nouvelle tranche d'aide à Kiev.

Au total, ces sommes et ce soutien matériel des Etats-Unis portent à 9,8 milliards de dollars l'aide militaire des Etats-Unis à l'Ukraine depuis l'arrivée au pouvoir du président Biden, et 9,1 milliards depuis le début de la guerre,

