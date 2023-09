Ukraine : Joe Biden désigne une responsable pour la reconstruction de l'économie

Premier soutien militaire de Kiev pendant la guerre, Washington prépare la période qui viendra après la paix. Le président américain Joe Biden vient de nommer Penny Pritzker comme représentante spéciale pour la reconstruction de l'économie de l'Ukraine, ravagée par l'invasion russe.

« De concert avec le gouvernement ukrainien », ainsi qu'avec les alliés des Etats-Unis, les institutions financières internationales et le secteur privé, Penny Pritzker doit « diriger les efforts des Etats-Unis pour aider à reconstruire l'économie ukrainienne », a indiqué le locataire de la Maison Blanche dans un communiqué, mais également « aider le gouvernement ukrainien à entreprendre les réformes nécessaires à renforcer son économie ».

Riche femme d'affaires

Cette riche femme d'affaires, déjà ministre du Commerce sous l'administration Obama, est issue d'une famille influente. Son rôle sera stratégique à double titre pour les Etats-Unis. D'abord pour garder un oeil sur l'usage que fait l'Ukraine des dizaines de milliards de dollars d'aide militaire et civil que lui accorde les Américains. L'inquiétude grandit autour du sujet de la corruption, déjà forte en Ukraine avant le conflit.

Washington se garantit également une place de choix dans les futurs appels d'offres pour ses entreprises au moment de reconstruire les infrastructures au lendemain de la guerre. « Mobiliser les investissements publics et privés, de définir les priorités des donateurs et d'oeuvrer en vue d'ouvrir les marchés d'exportation et les commerces contraints de fermer par les attaques brutales de la Russie », a ajouté le président américain.

400 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine

La Banque mondiale estime à 400 milliards de dollars les besoins de l'Ukraine pour se reconstruire. Dans un récent rapport, l'Agence américaine pour le développement international plaide pour une reconstruction qui modernise l'économie ukrainienne, en renforçant le secteur privé ainsi que les protections contre la corruption.

Lors d'une conférence à Londres en juin, les Etats-Unis ont déjà promis 520 millions de dollars pour soutenir l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, un engagement distinct des plus de 43 milliards fournis par Washington en aide sécuritaire.