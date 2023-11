Ukraine : Kiev subit la plus grande attaque de drones russes depuis le début de la guerre

71. C'est le nombre de drones d'attaque Shahed, de conception iranienne, lancés par la Russie que l'armée ukrainienne affirme avoir abattus dans la nuit de vendredi à samedi.

« La plupart d'entre eux ont été détruits dans la région de Kiev », a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux.

Il s'agit, selon l'Ukraine, de la plus importante attaque de drones sur Kiev depuis le début de l'invasion du pays en février 2022.

Cinq personnes dont un enfant de 11 ans ont été blessées au cours de l'offensive russe, ont indiqué les autorités locales de Kiev. L'alerte aérienne dans la capitale a duré six heures, et la chute de débris de drones a provoqué des incendies et endommagé des bâtiments, a assuré le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Le système énergétique ukrainien comme cible?

La cible de l'attaque de samedi n'a pas été précisée, mais l'Ukraine a mis en garde ces dernières semaines contre de nouvelles frappes aériennes russes dont le but est de détruire le système énergétique ukrainien, comme Moscou a tenté de le faire l'hiver dernier. Le ministère ukrainien de l'Energie a déclaré que près de 200 bâtiments de la capitale, dont 77 immeubles résidentiels, avaient été privés d'électricité à la suite de l'attaque.

« Il semble que cette nuit nous avons assisté à une ouverture, le prélude de la saison d'hiver », a écrit sur Facebook Serhiy Fursa, un éminent économiste ukrainien.

Des comparaisons avec la famine des années 30

L'attaque survient au moment de la commémoration par l'Ukraine de l'Holodomor, la famine provoquée dans le pays par les Soviétiques il y a 90 ans et, qui a entraîné la mort de plusieurs millions de personnes.

"Plus de 70 (drones) Shahed pendant la nuit de la commémoration de l'Holodomor (...). Les dirigeants russes sont fiers de leur capacité à tuer", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Les dirigeants ukrainiens ont par le passé établi des comparaisons entre l'Holodomor et l'actuelle invasion de leur pays par la Russie. L'Ukraine et plus de 30 pays considèrent l'Holodomor comme un génocide du peuple ukrainien par l'Union soviétique, qui dirigeait alors l'Ukraine à l'époque et cherchait à contrer son désir d'indépendance. Moscou rejette ces accusations et assure que ce drame n'a pas été causé par une politique génocidaire délibérée puisque des Russes et d'autres groupes ethniques ont également souffert de la famine.

(Avec AFP et Reuters)