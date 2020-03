Grande distribution : après le boom, les ventes redescendent

Le début du confinement, qui en France est devenu obligatoire mardi 17 mars à midi, a marqué un net changement dans les achats des Français. Alors que les jours précédents avaient été caractérisés par un rush des courses, à partir de mercredi 18 mars "la limitation des déplacements, additionnée au stockage important des derniers jours, ont occasionné des petites journées en termes de chiffre d'affaires" dans la grande distribution, relève le cabinet Nielsen.

En moyenne, entre mercredi et dimanche, "les ventes sont en repli de 5% par rapport à 2019, avec de très forts reculs lors du week-end", note le cabinet.

Un chiffre d'affaires multiplié par 3,5 le lundi

Globalement, la semaine du 16 au 22 mars a toutefois été exceptionnelle. Le chiffre d'affaires a crû de 30% - juste un peu moins que la semaine précédente, lorsque la hausse avait atteint 38%. Cela grâce au lundi 15 mars.

Le premier jour de la semaine dernière, en effet, "le rush observé après la première allocution du Président Macron (vendredi 13 mars) s'est bien confirmé", "avec un chiffre d'affaires en hausse de +237% pour la grande consommation (autrement dit, multiplié par 3,5 !)", écrit Nielsen.

Le mardi, en revanche, "a été hybride, le confinement ayant commencé à midi": la hausse s'est "limitée" à 35%.

Une préférence pour les petites surfaces

La semaine a également marqué le début de nouvelles habitudes d'achat. Le chiffre d'affaires de l'e-commerce a le vent en poupe, avec une croissance de 90% par rapport à la même semaine de 2019. Les Français semblent en effet préférer les petites surfaces qui, suppose Nielsen, "permettent aux consommateurs de limiter le temps passé en-dehors du domicile".

Ainsi, alors que les ventes des commerces de proximité ont crû de plus de 60% (et encore davantage en zone rurale), celles des plus grands hypermarchés n'ont augmente que de 3%. Les drives sont aussi plébiscités, avec une croissance des ventes de 74%.

En termes de produits préférés, en revanche, "les ménages ont poursuivi leurs achats de surgelés salés et épicerie salée", qui ont respectivement crû de 69,8% et de 67,9%. Les alcools ont perdu 1,7% et l'hygiène beauté 3,4%.