Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Air France, Atos, Donald Trump, retraites, Reddit)

Air France-KLM a dégagé des bénéfices records en 2023 mais a plongé dans le rouge en fin d'année

Si Air France-KLM a amélioré sensiblement ses profits en 2023 avec un bénéfice d'exploitation de 1,7 milliard d'euros, le groupe a basculé dans le rouge au quatrième trimestre, marqué par les difficultés de l'activité cargo et par une hausse des coûts unitaires.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

David Layani, le patron de Onepoint, déboule au conseil d'administration d'Atos

Le groupe informatique français a annoncé l'entrée dans son conseil d'administration de David Layani, président de Onepoint, actionnaire de référence d'Atos depuis novembre avec 11,4% du capital.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Etats-Unis : la Cour suprême va se pencher sur l'immunité pénale de Donald Trump, un répit pour le candidat à la Maison Blanche

La Cour suprême des Etats-Unis a accepté mercredi de se saisir de la question de l'immunité pénale invoquée par Donald Trump en tant qu'ex-président et de l'examiner dès fin avril. Elle donne en partie satisfaction à Donald Trump en ne permettant pas à la décision d'appel d'entrer en vigueur jusqu'à ce qu'elle se soit elle-même prononcée, fin avril.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Réforme des retraites : les « petites pensions » vont bénéficier d'une revalorisation moyenne d'environ 30 euros par mois en 2024

Le coup de pouce aux petites pensions prévu par la réforme des retraites bénéficiera à 185.000 des nouveaux retraités de 2024, pour une revalorisation moyenne d'environ 30 euros par mois.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Les utilisateurs de Reddit peuvent-ils prendre en otage son introduction en Bourse ?

Après près de vingt ans d'existence, Reddit est certainement le réseau social dont la communauté est la plus engagée. Mais son entrée en Bourse prévue pour début mars, et son nouveau modèle économique basé sur la vente des contenus des forums pour nourrir les IA génératives de Google, sont loin de convaincre ses utilisateurs les plus assidus. Le réseau social craint notamment r/WallStreetBets, la communauté de tradeurs amateurs à l'origine de l'affaire GameStop.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

________

ARTICLE BONUS :

Retrouvez la dernière édition de La Tribune Dimanche en cliquant ici.