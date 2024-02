Air France-KLM plonge dans le rouge en fin d'année et chute en Bourse

A voir les résultats annuels pour l'année 2023 dans leur ensemble, Air France-KLM est en pleine forme. Le groupe a signé un record absolu en termes de chiffre d'affaires, améliore sa marge opérationnelle par rapport à un exercice 2022 de sortie de crise de très bonne facture et se fend d'un résultat d'exploitation record de 1,7 milliard d'euros et d'un résultat net proche du milliard d'euros. Pourtant, le détail laisse entrevoir des failles et surtout une perte de dynamique sur le dernier trimestre qui n'a pas échappé aux investisseurs. L'action du groupe a chutait de plus de 8% ce jeudi matin à la Bourse de Paris. Une baisse qui s'ajoute à celle de 3% observée mercredi.

« En 2023, nous avons tenu nos engagements en réalisant de solides performances opérationnelles et financières, tout en maintenant notre position de groupe aérien de référence en matière de développement durable », a déclaré Benjamin Smith dans un communiqué. S'il est positif, le ton du directeur général d'Air France-KLM n'est pas triomphaliste.

Chiffre d'affaires sans précédent

Pourtant, son groupe n'avait jamais engrangé 30 milliards d'euros de recettes, et ce alors même que le trafic n'est pas encore revenu à son niveau de 2019 (93 %). D'autant que cette croissance s'avère rentable pour le moment, avec un résultat d'exploitation de 1,7 milliard d'euros. C'est 500 millions de plus que l'an dernier et cela lui permet d'afficher une marge opérationnelle en hausse, à 5,7 %, « portée par un yield et un coefficient de remplissage élevés » comme le souligne le groupe.

A noter que le groupe Air France s'en sort mieux que le groupe KLM à ce jeu-là. Alors que la branche française d'Air France-KLM progresse fortement en activité comme en rentabilité, avec un résultat d'exploitation qui dépasse le milliard d'euros et une marge de près de 6 %, son alter ego néerlandais voit sa performance opérationnelle ralentir même si elle reste positive.

Air France tire ainsi les fruits de sa transformation à en croire le groupe, tandis que KLM a fait face à des opérations encore perturbées par les problèmes de chaîne d'approvisionnement et des contraintes de capacités, ou encore de mauvaises conditions météorologiques à Amsterdam en fin d'année. Transavia (France et Holland) reste en revanche déficitaire, malgré la hausse de son activité et l'amélioration de sa performance.

Rentabilité en hausse, mais flux négatif

Sur le plan financier, l'année 2023 s'avère également positive avec nombre d'indicateurs dans le vert. Le résultat net s'améliore sensiblement pour atteindre 934 millions d'euros, ce qui a permis au groupe de « renforcer davantage (son) bilan et d'avoir restauré (ses) fonds propres » comme l'indique Benjamin Smith. De fait, ce bénéfice combiné aux nombreuses opérations de redressement menées depuis 2021 (recapitalisations, émissions obligataires, opérations de financement avec le fonds Apollo) permet au groupe de repasser pour la première fois en positif depuis 2019. Il affiche ainsi 500 millions d'euros de fonds propres contre -2,5 milliards d'euros fin 2022.

Cerise sur le gâteau, la dette nette continue de se réduire fortement pour se situer à 5 milliards d'euros.

Un tableau à première vue idyllique qui vient concrétiser les efforts consentis depuis la crise sanitaire, résultat de deux années de forte reprise et devant préfigurer une année 2024 annoncée comme celle de tous les records par l'Association internationale du transport aérien (IATA). Pourtant quelques ombres viennent obscurcir l'horizon.

Dans cette pléiade d'indicateurs positifs, un se détache négativement : c'est le flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté, qui tombe à -392 millions d'euros. Celui-ci aurait pu être quasiment à l'équilibre sans « le paiement des charges sociales, salariales et des retraites accumulées durant la pandémie » comme le précise Air France-KLM, et la hausse significative des dépenses d'investissements a également pesé dans la balance, mais la chute reste brutale par rapport aux deux milliards d'euros de l'année précédente. Un indicateur qui peut devenir préoccupant s'il persiste dans le rouge.

Un dernier trimestre à la peine

L'autre point négatif réside dans les résultats du quatrième trimestre. Si celui-ci n'est jamais flamboyant, voire traditionnellement le plus faible dans le transport aérien, il a été clairement négatif pour Air France-KLM en 2023. Le groupe n'a pas réussi à reproduire sa performance record de l'an passé, malgré une hausse de son chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation comme le résultat net basculent dans le rouge : -56 millions d'euros pour le premier, -256 millions d'euros pour le second.

Le trimestre a été affecté par la chute d'un tiers de la recette unitaire du cargo, qui subit le ralentissement économique (qui touche en particulier l'Europe) comme l'ensemble du secteur de la logistique. Sans tirer de conclusion hâtive, il est bon de rappeler qu'un recul du cargo a déjà préfiguré un affaiblissement de l'activité passagers par le passé. Celle-ci a d'ailleurs vu sa rentabilité impactée « par la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient » et une hausse des coûts unitaires, selon Air France-KLM.

Cette hausse des coûts unitaires se poursuit d'ailleurs depuis le début de l'année, voire s'accélère légèrement. Air France-KLM indique ainsi que « pour le premier trimestre 2024, le groupe s'attend à un coût unitaire en hausse de +4% par rapport à 2023 en raison de la subsistance de coûts de perturbation élevés au cours des deux premiers mois » ainsi que d'un paiement ponctuel aux salariés de KLM. Cela devrait se ralentir par la suite, avec une hausse comprise entre 1 et 2 % sur l'année (à prix de carburant et change constant), soit moins que l'inflation prévue en France.

Cela ne va pas empêcher le groupe de continuer à ajouter de la capacité. La hausse devrait être de 5 % par rapport à 2023, en partie portée par Transavia comme l'an passé. Cela devrait s'accompagner d'un maintien des investissements au-delà des trois milliards d'euros sur l'année.