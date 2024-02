Le VBCI de Nexter va-t-il enfin débouler au Qatar ?

Et si cette fois c'était la bonne pour le véhicule blindé de combat d'infanterie de Nexter (VBCI) au Qatar... Dans le très long communiqué conjoint du Qatar et de la France publié à l'issue du dîner offert par la présidence de la République à l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, un passage laisse à penser que le VBCI pourrait enfin débouler dans le désert qatarien (en fait, le désert d'Arabie). Le Qatar et la France ont « exprimé leur volonté commune de coopérer pour renforcer et moderniser les capacités militaires du Qatar, en particulier dans le domaine du combat d'infanterie et de l'interopérabilité des deux armées ». Parmi les très nombreux invités qatariens et français, et notamment la fine fleur des grands patrons de l'industrie française, le directeur général de Nexter Nicolas Chamussy a participé à ce dîner, tout comme le footballeur français Kylian Mbappé, qui pourtant quitte le Paris-Saint-Germain, propriété du Qatar (Qatar Sports Investments).

Paris et Doha se sont « félicités de la signature, entre l'agence française compétente pour les marchés publics, le ministère de la Défense de l'État du Qatar et Barzan Holdings, des termes de référence d'un cadre très prometteur pour les capacités industrielles de défense et l'innovation », a également précisé le communiqué.

Chez Nexter, on espère une annonce lors du salon de la défense DIMDEX, qui ouvre ses portes la semaine prochaine du 4 au 6 mars à Doha, juste avant le Ramadan (du 10 mars jusqu'au 9 avril). Pour le groupe spécialisé dans l'armement terrestre français, c'est une nouvelle opportunité pour enfin dénouer une campagne qui dure depuis près de 10 ans... En course depuis 2017 pour vendre le VBCI, son véhicule blindé « combat proven » (huit roues de 28/32 tonnes), Nexter est complètement bringuebalé dans un « Grand Huit » depuis le début de la campagne. C'est pour cela que la prudence reste de mise pour l'industriel tricolore.

Des synergies entre la France et le Qatar

La France et le Qatar ont également réaffirmé l'importance de la coopération en matière de sécurité et de défense, notamment entre les armées de l'air des deux pays, qui est facilitée par le fait que les deux pays possèdent des Rafale pour faire face aux menaces communes. Après les 36 Rafale déjà en service dans l'armée de l'air qatarienne, Doha souhaite acquérir 24 avions de combat supplémentaires à l'horizon 2024/2025. Le Qatar évoque également avec Dassault Aviation l'évolution de ses 36 Rafale déjà livrés vers le standard F4.

En outre, Emmanuel Macron et Tamim bin Hamad Al Thani se sont félicités des résultats de la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Un accord a été signé dans ce domaine durant la visite de l'émir. Ils ont également rappelé « l'importance de l'action dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, notamment dans le cadre du Groupe d'action financière (GAFI) ».

JO de Paris : Doha a proposé son aide

Le Qatar a proposé à la France son aide pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. L'Émirat profite de son expérience acquise lors de l'organisation de la Coupe du monde organisée par le Qatar en 2022. Les deux pays ont étroitement coopéré dans le domaine de la sécurité lors de cet événement. Lors de la visite de l'émir, les deux ministres de l'Intérieur ont signé un plan d'action pour la période 2024-2027 qui « ouvre de nouveaux domaines de coopération, notamment la police judiciaire, la lutte contre la fraude documentaire et la cybercriminalité, ou encore la sécurité civile », selon le communiqué. La gendarmerie nationale et son homologue qatarienne, la Lekhwiya, ont également signé une déclaration d'intention pour renforcer leur coopération.